Das sind die besten Schülerlotsen aus Schwaben

Die drei besten Schülerlotsen Schwabens mit den Verantwortlichen des Wettbewerbs und Ehrengästen in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle.

Die Nördlinger Verkehrswacht organisiert den Bezirksentscheid im Rieser Sportpark. Auch zwei Schülerinnen aus dem Ries waren mit dabei. Diese Aufgaben mussten die Jugendlichen meistern.

Von Jim Benninger

Wie weit ist ein Lastkraftwagen noch entfernt, oder wie schnell ist dieses gerade Motorrad vorbeigefahren? Dies waren nur zwei von vielen Fragen, die die Schülerlotsen beim Bezirksentscheid der Bayerischen Landesverkehrswacht zu beantworten hatten.

Letztlich am besten machte es Katharina Bock, Schülerlotsin aus dem Gebiet der Verkehrswacht Donauwörth. Auf Rang zwei endete Mark Wichmann aus Mindelheim, und Dritte wurde Sabrina Lerpscher aus Dietmansried. Insgesamt nahmen 16 Schüler- und Buslotsen zwischen zwölf und 16 Jahren am Bezirksentscheid teil, vier mehr als 2018. Darunter auch dafür die 13-jährige Hürnheimerin Sarah Ulrich von der Nördlinger Mittelschule sowie die 15-jährige Munzingerin Emily Rieck aus der Sankt-Georg-Schule. Die beiden hatten sich beim vergangenen Kreisentscheid, an dem Schülerlotsen aus Nördlingen, Oettingen, Wallerstein und Deiningen mitmachten, qualifiziert. Für alle gab es nun bei dem schwabenweiten Event als Dank kleine Geldpreise und Urkunden.

Die Teilnehmer mussten die Entfernung verschiedener Fahrzeuge bestimmen

Geschäftsführer Heiner Berger hatte mit seinem Team alles gut vorbereitet und so ging es unter Leitung des Vizepräsidenten der Landesverkehrswacht, Peter Starnecker, bereits um 9 Uhr im Foyer der Hermann-Keßler-Halle an Fragen zum Schülerlotsendienst.

Es folgte ein Reaktionstest, für den Florian Baar vom ACE-Kreisverband das dazu nötige Gerät aufgebaut hatte. Danach der praktische Teil auf dem naheliegenden Gelände der Firma Gerlinger. Dort mussten die Teilnehmer die Entfernung verschiedener Fahrzeuge bestimmen sowie die Geschwindigkeiten, mit denen Polizisten ein Motorrad, einen Streifenwagen und den Verkehrswacht-Lkw vorbeifuhren.

In zwei Wochen geht es um den Landestitel

Für die Begleitpersonen hatte es ein eigenes kleines Nördlingen Programm gegeben, spätestens zum Mittagessen und zur Siegerehrung traf man sich wieder im Hallen-Foyer. Dort begrüßte der Vorsitzende der Verkehrswacht Nördlingen-Ries, Johannes Ziegelmeir, die Gäste genauso wie Sponsoren und Ehrengäste aus den Reihen der Verkehrswachten, der Polizei, der Schulverwaltungen und der Politik. „Diese Leistungen für die Gesellschaft sind euch gar nicht hoch genug anzurechnen“, zollte Ziegelmeir den Schülern Respekt. Und CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange dankte den Schülerlotsen, von denen es allein in Bayern 30.000 gibt: „Das was ihr freiwillig und ehrenamtlich macht, ist für die Verkehrssicherheit unbezahlbar“.

Auch der neue Vizepräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, Markus Trebes, sprach den Jugendlichen auch als dreifacher Familienvater für ihr tägliches Ehrenamt, seinen Dank aus. „Anderen helfen, das macht Sinn, mit eurem wichtigen Dienst wäre die Gesellschaft allein überfordert“, sagte zudem Sven Rook vom Schulamt Donau-Ries.

Und letztlich dankte auch Günter Schön, der schon jahrelang Schülerlotsen ausbildet und die Urkunden übergab, den Schülern: „Ihr macht das gut“, so der Verkehrswacht-Bezirksvorsitzende. In zwei Wochen geht es nun für die Besten unter ihnen in Königsbrunn um den Landestitel.