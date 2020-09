vor 17 Min.

Das sind die drei Sieger des RN-Malwettbewerbs

Wir haben dazu aufgerufen, einen Papagei möglichst detailliert zu zeichnen. Aus beinahe hundert Einsendungen hat eine Jury jetzt die Gewinner gekürt.

Von Thomas Unflath

Über mehrere Wochen hinweg veranstalteten in diesem Sommer die Rieser Nachrichten und das RIESER extra einen Malwettbewerb. Dabei galt es für die jungen Teilnehmer, in verschiedenen Alterskategorien, den Papagei – das Logo des RN Medienhauses – möglichst detailliert zu zeichnen. Insgesamt nahmen fast 100 Mädchen und Buben teil. Eine Jury entschied nun über die Siegerbilder in den jeweiligen Kategorien null bis sechs Jahre, sieben bis zehn Jahre sowie elf bis 14 Jahre.

Die Jury bestand aus RN-Heimatverleger Christoph Eigenrauch, Künstler Sebastian Cox sowie Preissponsor Jürgen Möhnle.

Alle Teilnehmer am Montag in der Hof der Rieser Nachrichten eingeladen

Die jeweils sechs besten Bilder sind auf www.rieser-nachrichten.de zu sehen. Die Gewinner je eines 50-Euro-Einkaufsgutschein von Spielwaren Möhnle sind: Jolena Lindner (fünf Jahre), Fiona Götz (zehn Jahre) und Jana Bader (14 Jahre).

Alle Teilnehmer können ihr Bild am Montag, 14. September, zwischen 14 und 16 Uhr im Hof der Rieser Nachrichten unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln abholen und erhalten eine Kugel Eis von der Gelateria Tiziano.

Sehen Sie dazu auch die Bildergalerie:

18 Bilder Das sind die besten Einsendungen unseres RN-Malwettbewerbs Bild: David Holzapfel

