Das verdienen die Menschen im Landkreis

Plus Ein Institut hat ausgerechnet, wie hoch das Einkommen der Bürger im Kreis pro Kopf im Durchschnitt ist. Demzufolge haben sie mehr im Portemonnaie, als ihre Nachbarn. Was dafür der Grund sein könnte.

Über Geld spricht man nicht, schon gar nicht in Schwaben. Und doch wäre es für viele interessant zu wissen, was der Kollege, der Nachbar oder der Mann, der im Biergarten neben einem sitzt, so verdient. Eine konkrete Antwort liefert eine jüngst veröffentlichte Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, kurz WSI, freilich nicht. Doch die beiden WSI-Experten Dr. Eric Seils und Dr. Helge Baumann haben ausgerechnet, über wie viel Einkommen die Menschen im Landkreis Donau-Ries im Durchschnitt und pro Kopf verfügen. Dazu haben sie die neuesten verfügbaren Einkommensdaten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern ausgewertet, die stammen aus dem Jahr 2016. Addiert wurden Primäreinkommen – beispielsweise Gehälter – und sogenannte staatliche Transfers – also etwa Arbeitslosengeld. Von dieser Summe wurden wiederum Steuern oder unter anderem Sozialbeiträge abgezogen. Und damit ergibt sich ein verfügbares, durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen für den Kreis von 24066 Euro.

In Augsburg ging das Pro-Kopf-Einkommen zurück

Es ist damit nicht nur höher als das im gesamtdeutschen Durchschnitt verfügbare Pro-Kopf-Einkommen von 23295 Euro. Die Donau-Rieser haben laut der Studie auch mehr Geld im Portemonnaie als ihre Nachbarn. Denn für den Landkreis Dillingen errechneten die WSI-Fachleute einen Wert von 23162 Euro, für den Ostalbkreis 23888 Euro und für den Kreis Ansbach gar nur 22629 Euro. Besonders bemerkenswert ist eine weitere Zahl: Laut der WSI-Studie ist das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen im Landkreis Donau-Ries zwischen den Jahren 2000 und 2016 um satte 22 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: In Augsburg ging es im gleichen Zeitraum um 2,3 Prozent zurück.

Christine Neumann ist bei der IHK Schwaben im Bereich der Wirtschaftsforschung tätig und musste im Zusammenhang mit der Studie schon die Frage beantworten, ob Augsburg nun das „Armenhaus Schwabens“ sei. Man müsse die Untersuchung genauer anschauen, sagt sie: Es gehe um das Einkommen der Menschen, die im jeweiligen Bereich wohnten. Das sage aber noch nichts darüber aus, wo sie arbeiteten. Anders formuliert: Wer in Augsburg gut verdient, aber beispielsweise in Amerdingen wohnt, der wird dem Landkreis Donau-Ries zugeordnet. Zudem gebe es im Kreis das große, gut zahlende Unternehmen Airbus. Das habe wohl einen starken Anteil an den guten Zahlen, vermutet Neumann. Darüber hinaus sei die Arbeitslosenquote in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Je mehr Menschen arbeiteten, desto mehr verfügbares Einkommen gebe es. Dazu komme, dass es wenig Fachkräfte gebe: „Der Mangel treibt den Markt an.“

Michael Heilig leitet den Kreisverband Donau-Ries des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW). Ihm zufolge ist der Wohlstandszuwachs in den vergangenen Jahren insbesondere auf die Stabilität der kleinen und mittleren Unternehmen zurückzuführen. Die stellten auch 60 Prozent der Arbeitsplätze. Das Einkommensgefälle falle umso stärker aus, je schwächer der Mittelstand vertreten sei. Und der engagiere sich nicht nur als Arbeitgeber – sondern auch in vielfältigen sozialen und karitativen Aktivitäten vor Ort.

Der Landrat freut sich über die Zahlen

Der Kreisvorsitzende des DGBs Wolfgang Peitzsch dagegen kann sich die Zahlen nicht so recht erklären. Denn es gebe durchaus auch im Landkreis Branchen – er nennt Nahrungsmittel und Druckwesen – in denen es schwierig sei, einen vernünftigen Tarifabschluss zu erzielen. Das verfügbare Durchschnittseinkommen von 24066 Euro wolle er nicht schlecht reden, sagt Peitzsch. Man könne damit gut leben. Doch es sei noch nicht der „Vorhof des Paradieses“. Zum Beispiel, wenn man die Rente anschaue, die man mit solch einem Einkommen eines Tages erhalte. Oder wenn man auf die Mieten, etwa in Nördlingen blicke. Wer für seine Wohnung warm um die 1000 Euro zahle, der müsse bei einem Durchschnittseinkommen von monatlich 2005,50 Euro die Hälfte für Miete und Nebenkosten aufwenden. Zumal die Energiekosten steigen – da relativiere sich die gute Zahl schon.

Landrat Stefan Rößle dagegen freut sich über die überdurchschnittlichen Zahlen für den Landkreis. Er vertritt die Meinung, dass vor allem der gut verdiene, der gut ausgebildet ist. Der Landkreis investiert derzeit sehr viel in seine Bildungseinrichtungen, etwa in das Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen oder das Schulzentrum in Rain. Das gute Pro-Kopf-Einkommen bestätige da die politischen Entscheidungen, so Rößle.