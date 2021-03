Dauer-Blitzer für B25 in Möttingen im Gespräch

Plus Um die Anwohner vor nächtlichem Verkehrslärm zu schützen, gilt ab Donnerstag, 1. April, Tempo 30 auf der B25 in Möttingen. Neben dem Blitzer sorgt eine Kundgebung der Initiative „B 25 Mittendrin“ für Aufsehen.

Ab erstem April gilt innerorts auf der B25 durch Möttingen Tempo 30, allerdings nur im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr. Die Entscheidung geht auf eine schalltechnische Untersuchung zurück. Es tut sich allerdings noch mehr rund um die Debatte über die Verkehrsbelastung im Ort. Die Gemeinde denkt über einen festinstallierten Blitzer nach. Darüber hinaus sorgt die Bürgerinitiative „B25 Mittendrin“ für Aufsehen – sie stellt den Flächenfraß, der mit einer möglichen Umfahrung kommen könnte, symbolisch dar.

Tempolimit auf der B 25 in Möttingen gilt nicht nur für Lkw

Die Nachricht über das Tempolimit auf der Bundesstraße kam vorige Woche aus dem Büro des Landrats. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass der Lärm über den Tag verteilt unterschiedlich stark sei. Der Höchstwert ergebe sich zwischen 4 und 6 Uhr morgens, wenn der Lkw-Verkehr einsetze. Landrat Stefan Rößle ließ mitteilen, dass ein generelles Tempolimit zu mehr Staus auf der B25 führen könnte. Laut Polizeihauptkommissar Stephan Roßmanith, Verkehrssachbearbeiter für den Landkreis Donau-Ries, sei auch ein reines Tempo-Limit für Lkw nicht darstellbar gewesen. Dies könnte ihm zufolge zur Konsequenz haben, dass ständig überholt würde. Mit den vielen Abzweigungen entlang der Straße sei das Sicherheitsrisiko viel zu groß.

Bürgermeister Timo Böllmann hat nach der Tempo-30-Entscheidung gemischte Reaktionen erhalten. „Die einen sagen, es ist gut. Viele zeigen Verständnis. Wieder andere meinem aber, das bringt gar nichts“, sagte er auf eine entsprechende Nachfrage unserer Zeitung. Böllmann ist der Ansicht, dass alle Außenstehende dafür Verständnis haben müssten, immerhin möchte jeder nachts seine Ruhe haben. Es dauere eine Minute länger, durch Möttingen zu fahren. Aber die Anwohner müssten den Lärm nicht die ganze Nacht ertragen. Durch die Regelung würden die Verkehrsteilnehmer zwar auch mit Tempo 35 oder 40 fahren, aber immerhin nicht mehr mit 65 oder 70.

Mit festinstalliertem Blitzer Tempo 30 in Möttingen kontrollieren

Angesprochen auf die Gerüchte, die Gemeinde überlege, einen festen Blitzer zu bauen, sagte Böllmann: „Da sind wir in der Findungsphase.“ Wie viel so ein Gerät kosten würde, könne der Bürgermeister noch nicht sagen, aber sie seien sehr teuer. Unterhalt und Betrieb seien noch dazu mit viel Aufwand und weiteren Kosten verbunden. Die Gemeinde wolle damit kein Geld verdienen, aber der festinstallierte Blitzer müsse wirtschaftlich sein. Ansinnen sei es, dass die Geschwindigkeits-Begrenzung auf Tempo 30 auch kontrolliert werde.

Böllmann sagt, dass die Entscheidung nicht in absehbarer Zeit getroffen werde. „Man muss gut überlegen, ob man das macht“, meint er. Bis vor gut einem Jahr hat es in Bayern, anders als in Baden-Württemberg, noch keine Möglichkeit gegeben, stationäre Blitzer aufzustellen. Ausnahmen gab es laut Polizeihauptkommissar Roßmanith lediglich in Tunneln. Seit Mai 2020 gebe es jedoch neue Maßgaben.

Kleiner Teilerfolg für Bürgerinitiative "B25 raus"

Mit dem Tempo-30-Beschluss hat die Bürgerinitiative „B25 raus“ einen kleinen Teilerfolg im Kampf gegen den Lärm verbucht. Die andere Gruppierung „B25 Mittendrin“ sorgte darüber hinaus am Wochenende mit einer Kundgebung für Aufsehen. Dreißig Meter lang und zwölf Meter breit war die weiße Plane, die bei ihrer Aktion auf einem Feld nahe des Möttinger Gewerbegebiets in Richtung Nördlingen ausgelegt wurde.

Die Folie stellte der Bund Naturschutz zur Verfügung. Das Vorhaben sollte die voraussichtlich verbrauchte Fläche bei einer möglichen Umfahrung Möttingens veranschaulichen, teilt die Initiative mit. Es sei nicht möglich gewesen, die Folie am möglichen Trassenverlauf der Planvarianten Süd oder Nord auszulegen, da die Felder zum Teil schon bestellt seien. Nichtsdestotrotz stellt die Nachbildung den mit einer Umfahrung verbundenen Flächenverbrauch zumindest in Ansätzen dar.

Auf einem Plakat des Bund Naturschutz steht geschrieben: „Stoppt den Flächenfraß“. Auf anderen ist zu lesen „Über 1200 Menschen wollen keine Umfahrung“ und „Keine Süd- oder Nordumfahrung. Problemverlagerung ist sinnlos“. Mit einer Drohne wurden Bilder aus der Luft aufgenommen. Diese Fotos deuten die mögliche Versiegelung an. „Die Fläche, die tatsächlich verbraucht werden würde, wäre sogar noch deutlich größer“, wird Uwe Beierlein von der Ortsgruppe Bund Naturschutz Nördlingen in einer Mitteilung zitiert. „Unsere Plane ist nur knapp zwölf Meter breit, die zweispurige Umfahrung hätte eine Breite von über 15 Metern. Außerdem darf man Zubringerschleifen, Abbiegestreifen und Ähnliches nicht außer Acht lassen.“

Umfahrung nicht geeinget

Rund 20 Personen verfolgten die Kundgebung. Sie wollen sich für eine Innerortslösung einsetzen, „die für alle Beteiligten in der Gemeinde tragbar ist und die das Lärm- und Emissionsproblem am Ende nicht nur verlagert“. Wie berichtet, sehen die Mitglieder der Initiative B25 Mittendrin weder die Süd-, noch die Nordumfahrung als eine geeignete Alternative zum bestehenden Verlauf an.

Sie betonte außerdem, dass ein allgemeiner Kurswechsel in der Straßenplanung des Bundes dringend notwendig sei: „Es kann nicht Sinn und Zweck einer zukunftsorientierten Verkehrspolitik sein, ohne Maß und Ziel Straßen in die Landschaft zu ziehen.“ (mit pm)

Lesen Sie auch: