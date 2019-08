Debatte über Mobilfunk: Weckruf-Initiative fordert Antworten

Plus Im Nordries macht sich Widerstand breit – nicht gegen Mobilfunkmasten, sondern gegen die fehlenden Informationen. Jetzt helfen sich die Bürger selbst.

Die Mobilfunkstandort-Debatten spalten die Bürger im Landkreis. Nicht selten sind gar Bürgerentscheide (Rögling) oder Bürgerversammlungen (Schwörsheim, Ehingen am Ries...) daraus entstanden. Im Nordries hat sich vor einigen Wochen eine Bürgerinitiative formiert.

Bürger besser über das Thema Mobilfunk informieren

„Weckruf 5G“ nennt sich der Zusammenschluss, der sich eigenen Angaben zufolge vor allem deshalb gegründet hat, weil Entscheidungsträger der Politik und Interessenvertreter der Wirtschaft ihnen Antworten schuldig geblieben sind. Immer mehr Menschen würden sich für das Thema Mobilfunk bei ihnen informieren.

Im Redaktionsgespräch mit unserer Zeitung reden drei Vertreter über ihre Motive. Der Ausbau des Funknetzes sei das eine, sagen sie. Die meisten Bürger und gerade Arbeitgeber und Arbeitnehmer seien auf störungsfreies Telefonieren angewiesen. Doch es fehlten eben Langzeitforschungen über die Strahlenbelastung. Keiner könne sagen, welche Folgen die Strahlen des Mobilfunks haben könnten.

Die Bürgerinitiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, unabhängige und neutrale Informationen zum Ausbau des Mobilfunks und der Technologie 5G zu sammeln und zu veröffentlichen. In der Vergangenheit haben die Mitglieder Vorträge organisiert, an denen Ärzte referierten. „Wir wollen, dass sich Anlieger und Bürger eine Meinung bilden“, sagt ein Mitglied aus Baden-Württemberg, man wolle sich auch von Verschwörungstheorien distanzieren. „Es soll einfach nicht über unsere Köpfe eine Technologie eingeführt werden, von der wir nichts wissen“, sagt ein anderes Mitglied aus dem Nordries.

Das Gesundheitsministerium informiert

Kritiker warnen vor der 5G-Technologie, weil sie unter anderem zum Ausbau des Autonomen Fahrens dienen soll und dann deutlich mehr Masten im Abstand von wenigen hundert Metern gebaut würden, heißt es. Würden Kommunen jetzt Verträge mit der Telekom abschließen, so sei man teilweise 30 Jahre gebunden und hätte dann keinen Einfluss mehr. Offiziell belegt wurde das nie, aber auch nicht entkräftet.

Auf der Internetseite des bayerischen Gesundheitsministeriums gibt es Informationen zu den Grenzwerten (geregelt durch die Bundesimmissionsschutzverordnung) und die biologische Wirkung auf den Menschen. Dort heißt es, dass durch die hochfrequenten Felder im Gewebe (des Menschen) Wassermoleküle in Schwingung versetzt werden können und Reibungswärme entsteht. Das Ministerium schreibt, dass bei Einhaltung der Grenzwerte die entstandene Wärme deutlich geringer sei als die durch die eigene Bewegung im Körper verursachte Energie. Um genauere Angaben zu bekommen, habe das Gesundheitsministerium die Entwicklung eines Personendosimeters gefördert, mit dem gemessen werden könne, welchen hochfrequenten Feldern eine Person in ihrem Alltag 24 Stunden ausgesetzt sei (mit allen Sendequellen einschließlich der Telefonate). „In der Pilotstudie ergab sich kein Zusammenhang zwischen den Messwerten und dem Befinden am Untersuchungstag“, heißt es.

Diese Untersuchungen kennen die Mitglieder der Initiative Weckruf 5G. Dass es aber nur um die Folgen durch die Wärme geht, ist ihnen zu wenig.

Publikationen des Landesamt für Umwelt

Andere Ergebnisse werden in einer Publikation des Landesamts für Umwelt präsentiert (Elektromagnetische Felder im Alltag – Aktuelle Informationen über Quellen, Einsatz und Wirkungen). Darin heißt es unter anderem zur Wirkung hochfrequenter Felder: „Die internationale Interphone-Studie, an der 13 Länder teilnehmen, untersucht mögliche Zusammenhänge zwischen der Handynutzung und dem Risiko, an einem Tumor im Kopfbereich zu erkranken. Im Mai 2010 wurden erste Ergebnisse (...) veröffentlicht. Der Auswertung zufolge konnte kein erhöhtes Risiko von Hirntumoren durch Handynutzung nachgewiesen werden. Damit bestätigt die Studie die Ergebnisse des vom Bundesamt für Strahlenschutz durchgeführten Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramms“. Längst gibt es aber Richter, die das anders sehen. Ein italienisches Gericht sah einen Gehirntumor, der durch Handystrahlung verursacht worden ist, als Berufskrankheit an. Das war im April 2017. Weltweit sei es den Anwälten des Betroffenen zufolge das erste Mal gewesen, dass die „unsachgemäße Verwendung eines Handys als Ursache für einen Gehirntumor anerkannt“ wurde.

Die Bürgerinitiative aus dem Nordries will im Herbst eine nächste Veranstaltung planen. An die Politik haben sie sich noch nicht direkt gewandt, sagen die Mitglieder in unserem Gespräch. Anonym bleiben wollen sie, weil sie Anfeindungen befürchten. Es gebe eben sehr kontroverse Meinungen, nur wenige hätten eine neutrale Einstellung zum Thema Mobilfunkausbau. Die Initiative will weiter daran arbeiten, mehr Menschen zu bewegen, sich über das Thema zu informieren.

Kontakt via weckruf5g@online.de