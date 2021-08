87-Jährige Autofahrerin stößt mit Radlerin zusammen

Zu einem Unfall zwischen einer Auto- und einer Radfahrerin ist es am Mittwoch in Deiningen gekommen. Die 77-Jährige Radlerin kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwochnachmittag in Deiningen mit einem Auto zusammengestoßen. Die 77-jährige Radlerin fuhr gegen 14.50 Uhr von der Jahnstraße kommend nach links auf die Hauptstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem lauzt Polizeibericht entgegenkommenden und bevorrechtigten Pkw einer 87-Jährigen, die gerade von der Mühlstraße aus die Hauptstraße in Richtung Jahnstraße überqueren wollte.

Die 77-jährige sei durch den Aufprall von ihrem Rad auf die Motorhaube geworfen worden und verletzte sich an der Hand und am Knie. Mit einem Rettungswagen kam die Rentnerin ins Nördlinger Krankenhaus. Am Pkw und Rad entstand insgesamt nur geringer Sachschaden, so die Polizei. (pm)