Auf dem Radweg zwischen Deiningen und Nördlingen gestürzt

Ein 70-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag bei Deiningen auf einem Radweg gestürzt, er wurde in das Krankenhaus gebracht.

Auf dem Fahrradweg zwischen Deiningen und Nördlingen ist am Sonntagnachmittag ein Mann mit seinem Fahrrad gestürzt. Der 70-Jährige durchfuhr einen Abschnitt, auf dem sich getrocknetes Gras befand und rutschte dort mit den Rädern weg. Der Mann verletzte sich laut Polizei leicht am Kopf, zur weiteren Versorgung wurde er in das Nördlinger Krankenhaus gebracht. (pm)

