Deiningen/Balgheim

06:00 Uhr

Erhebliche Schäden: Der Landkreis saniert diese zwei Straßen im Ries

Im kommenden Jahr wird der Landkreis die Jahnstrasse und deren Fortsetzung, die Raiffeisenstraße, in Deiningen grundlegend sanieren.

Plus Sowohl in Deiningen als auch bei Balgheim wird es im kommenden Jahr Baustellen geben. Die Arbeiten am Theodor-Heuss-Gymnasium dauern länger als geplant.

Von Bernd Schied

Der Bauausschuss des Kreistages Donau-Ries hat für den Ausbau von zwei Kreisstraßen im Ries grünes Licht gegeben. Im kommenden Jahr sollen in Deiningen die rund 900 Meter lange Jahnstraße und in unmittelbarer Fortsetzung die Raiffeisenstraße grundlegend saniert werden. Westlich von Balgheim ist die Erneuerung der Kreisstraße DON7 bis zum Kreisverkehr bei Hohenaltheim vorgesehen.

