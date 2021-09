Deiningen

09:34 Uhr

Betriebsunfall: Lehrling verletzt sich in Deiningen an Kreissäge

Ein 17-Jähriger hat sich am Donnerstag in einem Deininger Betrieb am Finger verletzt, er ist in ein Krankenhaus gebracht worden.

Beim Zersägen von Paletten hat sich ein 17-jähriger Lehrling in einem Deininger Steinmetzbetrieb am Donnerstagmittag am Finger verletzt. Der Jugendliche geriet aus Unachtsamkeit in das Sägeblatt und spaltete sich dabei den Daumen beinahe bis in das Grundgelenk, wie die Polizei mitteilt. Der 17-Jährige wurde mit dem Hubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. (pm) Lesen Sie dazu auch Nördlingen 63-Jähriger schneidet sich mit Motorsäge

