15:25 Uhr

Deiningen: CSU nominiert Wilhelm Rehklau

Der amtierende Bürgermeister kündigt an, was er in zweiter Amtszeit vor hat.

Bei der Mitgliederversammlung der CSU Deiningen ist Bürgermeister Wilhelm Rehklau einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten nominiert worden. Gleichzeitig wurde die Gemeinderatsliste aufgestellt.

Unter der Leitung des Ortsvorsitzenden Steffen Dollmann blickte Bürgermeister Wilhelm Rehklau auf seine erste Amtszeit als Bürgermeister in Deiningen zurück. Neben der Erschließung des Wohnbaugebiets „Nord“ und einigen Straßensanierungsmaßnahmen sei die Fortführung des ILEK-Programms in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Alerheim und Wechingen auf der Agenda gestanden. In einer angestrebten zweiten Amtszeit ging Rehklau auf die vielfältigen bevorstehenden Aufgaben in der Gemeinde und des Schulverbandes ein. Nur durch eine weiterhin frühzeitige und transparente Einbindung der Deininger Bürger werde die beste Lösung für alle Beteiligten gefunden.

Nach der Vorstellungsrunde wurden für den Gemeinderat folgende zwölf Kandidaten nominiert: 1. Karl Angel, 2. Hans-Jürgen Wagner, 3. Claudia Engel, 4. Markus Schröppel, 5. Maximilian Faul, 6. Christian Seidl, 7. Andrea Peppel, 8. Wolfgang Wiedemann, 9. Thomas Härtle, 10. Gudrun Hussel, 11. Markus Angel, 12. Thomas Hubel. Ersatz: 1. Jürgen Beck, 2. Bertram Rehklau. (pm)

Themen folgen