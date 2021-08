Deiningen

vor 41 Min.

Der beste Schüler des Landkreises kommt aus der Deininger Mittelschule

Plus 15 Schülerinnen und Schüler haben ihren Abschluss an der Mittelschule in Deinigen geschafft. Was der Schulleiter den Jugendlichen mit auf den Weg gibt.

Mit einer trotz der Corona-Regelungen sehr würdigen und unterhaltsamen Abschlussfeier endete die Schulzeit für die 9. Klasse der Mittelschule Deiningen. Insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler haben den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule geschafft, zehn davon bekamen das Zeugnis für den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule überreicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen