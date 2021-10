Deiningen

vor 27 Min.

Eine Bar to go - diese Bar kann im Ries ausgeliehen werden

Plus Die Bob-Bar wird in Deiningen vorgestellt. Mit ihr wird ein bestimmtes Ziel verfolgt.

Von Matthias Link

Virgin Sunrise, Coconut Kiss, Vertical Jungle und Opera heißen die Cocktails, die am Sonntagabend in Deiningen bei der Einweihung der „Bob-Bar“ serviert wurden – gemixt aus unterschiedlichen Fruchtsäften, Sirup und Sahne, alle alkoholfrei. Junge Erwachsene sollten nüchtern bleiben, wenn sie den Fahrdienst ihrer Party-Gruppe übernehmen. Dieser Verzicht und das „Vernünftig-Sein“ dürften ihnen mit der „Bob-Bar“ künftig leichter fallen, die ab sofort bei der Jugendpflegerin des Landratsamts, Martina Nagler, für Partys im ganzen Landkreis ausgeliehen werden kann und in der die Fahrer kostenlos alkoholfreie Cocktails erhalten können.

