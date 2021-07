Deiningen

Eine neue, grüne Straße für Deiningen

Plus Bei einer Anliegerversammlung werden die Pläne für den Ausbau der Jahn- und Raiffeisenstraße vorgestellt. Diskutiert wird über Parkplätze und Tempolimit.

Von Matthias Link

Die Gemeinde Deiningen baut die Jahn- und Raiffeisenstraße (Kreisstraße 7) aus, die von der Hauptstraße nach Süden führt, in Richtung Grosselfingen, und 900 Meter lang ist. Der Straßenausbau in der Gemeinde soll damit vorerst an sein Ende kommen, nachdem vor Kurzem erst die Staatsstraße erneuert wurde und zuvor die Mühlstraße. Bürgermeister Wilhelm Rehklau hat in einer Informationsveranstaltung für die Anlieger der Straße die Pläne des Straßenausbaus vorgestellt. Die Veranstaltung fand in der Schulturnhalle statt und war gut besucht.

