Fahrradfahrer kollidieren, Fingerkuppe wird abgerissen

Bei einem Unfall hat sich eine Frau in Deinigen verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Eine Fahrradtour ist am Sonntagmittag für eine 57-Jährige im Krankenhaus geendet. Diese befuhr mit ihrem Ehemann den Radweg von Fessenheim in Richtung Deiningen, als ihnen eine kleine Gruppe von Radfahrern, die zu zweit nebeneinander fuhren, entgegen kam.

Das Ehepaar fuhr deshalb nach Polizeiangaben hintereinander auf der rechten Seite. Allerdings habe eine 70-jährige Radfahrerin die Situation zu spät erkannt und fuhr frontal in die 57-Jährige hinein, so dass diese stürzte. Bei dem Sturz sei die Fingerkuppe eines Mittelfingers abgerissen, sodass die Frau im Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste. An den E-Bikes entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 350 Euro. (pm)