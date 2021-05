Deiningen

16:00 Uhr

Grünflächen sollen Parkplätze in Deiningen ersetzen

Die künftige Gestaltung der Jahn-/Raiffeisenstraße beschäftigte den Deininger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Plus Die Jahn-/Raiffeisenstraße in Deiningen soll mit Grünflächen neu gestaltet werden. Die seien nicht nur schön, sondern auch gut für die Gesundheit.

Von Corinna Grimmeißen

Wie wird die Jahn-/Raiffeisenstraße in Deiningen in Zukunft aussehen? Die Diskussion darüber startete in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Dort wurden dem Gremium die ersten Entwürfe der Planung vorgestellt.

