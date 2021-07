Deiningen

In der Gemeinde Deiningen gibt es geteilte Meinungen über Luftfilter für Kita und Schule

Luftfilter in Schulen oder Kitas sind derzeit bayernweit Thema in den Gemeinden, so auch jüngst im Rat in Deiningen.

Von Matthias Link

Das Thema der mobilen Luftfilter für Kitas und Schulen hat auch den Deininger Gemeinderat erreicht. Am Montagabend diskutierte das Gremium über die Anschaffung solcher Geräte für die Villa Funkelstein, die Kita in gemeindlicher Trägerschaft. Dabei wurde einstimmig beschlossen, von einer Fachfirma oder einem Fachplaner die technischen Voraussetzungen für den Einsatz von Luftfiltergeräten in der Kita prüfen zu lassen. Über die Anschaffung soll dann nach der Sommerpause im Gemeinderat entschieden werden, wenn die Ergebnisse der Prüfung vorliegen – und möglicherweise auch Beschlüsse der Staatsregierung, unter welchen Bedingungen Kitas und Schulen garantiert offengehalten werden können.

