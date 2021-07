Leitplanke beschädigt - Polizei sucht nach Zeugen

Eine Leitplanke kurz vor Deiningen ist wohl von einem größeren Fahrzeug beschädigt worden. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro.

Bei einer Unfallaufnahme entlang der Staatsstraße zwischen Nördlingen und Deiningen, haben die Beamten am Mittwoch einen Schaden an einer Leitplanke festgestellt. Der Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand an der Abzweigung in einen Feldweg kurz vor dem Ortseingang von Deiningen.

Vermutlich wurde die Leitplanke der Zeit zwischen dem 1. Juli und dem 5. Juli durch ein größeres Fahrzeug beschädigt, wie die Polizei vermutet. Da der Unfallverursacher bislang nicht bekannt ist, bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)