Deiningen: Mann kauft Auto, das von der Polizei gesucht wird

Auf einem Firmengelände in Trochtelfingen im Ostalbkreis hat sich ein schlimmer Arbeitsunfall ereignet. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Brand in Möttingen: Entwarnung durch die Polizei

Update: Bewohner in Möttingen können Türen und Fenster wieder öffnen. In einer Recyclinganlage war es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand gekommen.