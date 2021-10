Motorradfahrer bei Probefahrt mittelschwer verletzt

Ein 41-Jähriger wird bei einer Probefahrt mittelschwer verletzt. Wie es dazu kam.

Bei einem Unfall während einer Probefahrt mit einem Motorrad ist am Freitag ein 41-Jähriger mittelschwer verletzt worden. Am Nachmittag er bei einem Deininger Motorradhändler zu einer Probefahrt. Noch beim Befahren des Firmenparkplatzes betätigte er laut Polizeibericht an dem Motorrad mit Automatikgetriebe den linken Lenkerhebel in der Annahme, dass dies die Kupplung sei.

Nachdem das Hinterrad blockierte erschrak der Mann und stürzte in den naheliegenden Straßengraben. Der 41-jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Zentralklinikum Augsburg geflogen. Am Krad entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 EUR. (pm)

