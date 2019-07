09:00 Uhr

Deiningen: Neue Bautechnik für die Mauchbrücke

Die Mauchbrücke in Deiningen soll saniert werden, der Gemeinderat entschied sich für Spundwände aus Metall.

Die Mauchbrücke in Deiningen wird erneuert. Metall-Spundwände sollen das Bauwerk dauerhaft stabilisieren.

Von Ronald Hummel

Die Mauchbrücke in unmittelbarer Nähe von Klosterzimmern weist eine ganze Reihe kleiner Schäden auf: abgeplatzte und undichte Stellen im Beton, Korrosionen am freigelegten Stahlprofil oder drohende Erosionen. Die Brücke ist zwar stabil, aber dennoch sanierungsbedürftig. Bereits vor Längerem beschloss der Gemeinderat Deiningen einen Neubau.

Dazu standen mehrere bauliche Möglichkeiten im Raum und der Gemeinderat ließ als Entscheidungsgrundlage ein Bodengutachten vom Ingenieurbüro Eibl durchführen, dessen Ergebnis jetzt vorliegt. Es sagt grundsätzlich aus, dass erst sechs Meter unter der Brücke stabiler Boden mit steifem, grünem bis dunkelbraunen Ton vorliegt; darüber ist der Ton sandig beziehungsweise sehr locker.

Rehklau rechnet mit Förderungen

Das schließe ein einfaches Durchlassbauwerk mit viereckiger Öffnung aus, erklärte Bürgermeister Wilhelm Rehklau in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Denn hier sei die notwendige sechs Meter tiefe Gründung rein baulich viel zu aufwendig. Die Mauch müsste dazu während der Bauarbeiten großräumig umgeleitet werden. Das wäre, abgesehen von den Kosten, laut dem Gutachter ein zu großer Eingriff in die Gewässer-Ökologie und deshalb als Lösung zu verwerfen. Vielmehr gelte es, links und rechts des Bachlaufes Gründungs-Konstruktionen für das Brückentragwerk anzubringen und währenddessen den Bach durch Röhren im ursprünglichen Verlauf weiter fließen zu lassen. Rehklau stellte zwei grundlegende Möglichkeiten für die sechs Meter tiefen Gründungen vor: Bohrpfähle aus Beton oder eine im Querschnitt U-förmige Spundwand aus Metall. Pfähle würden einer Schätzung zufolge 300000 bis 350000 Euro kosten, denn dafür müssten Schächte vorgebohrt und ausgespült werden.

Die Spundwand-Konstruktion wäre mit Kosten zwischen 15000 und 20000 Euro günstiger. Generell sei mit Förderungen von mindestens 50 Prozent zu rechnen, so Bürgermeister Rehklau. Spundwände werden bislang als vorläufige Hilfskonstruktionen beim Tiefbau eingesetzt, wobei das Metall in den Boden gerammt wird. Den Gemeinderäten war es zum Teil neu, dass sie auch als Dauerkonstruktionen möglich sind – in Amsterdam beispielsweise sei diese Bauweise dem Gutachter bei den zahlreichen Brückenbauwerken üblich.

Der Rat entschied sich einstimmig

Aus dem Gremium kam die Frage nach der Haltbarkeit der jeweiligen Konstruktionsart – nach Aussage von Bürgermeister Rehklau versichere der Gutachter, dass beide Systeme etwa 100 Jahre halten. Das Metall der Spundwände roste im Boden nicht durch. Lediglich der obere Rand setze später oberflächlich Rost an. Auch die statische Standfestigkeit sei bei beiden Bauarten identisch. Die Gemeinderäte ließen sich von der kostengünstigeren Technologie überzeugen und entschieden sich einstimmig für Spundwände als Unterbau. Bürgermeister Rehklau erklärte, dass er auf diesen Beschluss hin die Planung in Auftrag geben werde.

Diese sei dann Grundlage für den Förderantrag, der direkt anschließend ausgearbeitet werde. Bei günstigem zeitlichen Verlauf der Formalitäten könne die Ausschreibung noch im Dezember diesen Jahres erfolgen, was im günstigsten Fall einen Baubeginn Anfang kommenden Jahres ermögliche.

Themen Folgen