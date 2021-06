Serie von Automatenaufbrüchen

Zuletzt wurden in der Region mehrfach Automaten aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Region ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Dieser steht im Gewerbepark in Deiningen. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

