Deiningen

vor 23 Min.

Spektakuläre Ausgrabung: Der gepflegte Reiter von Deiningen

Ein Kamm aus Elfenbein ist in einem spätmittelalterlichen Grab in Deiningen gefunden worden.

Plus Was Archäologen in der Rieser Gemeinde gefunden haben, ist eine kleine Sensation. Das Grab eines Reiters wurde geöffnet. Die Geschichte der Kommune muss neu geschrieben werden.

Von Peter Urban

Bei Grabungen im geplanten neuen Baugebiet von Deinigen sind spektakuläre Funde gemacht worden. In frühmittelalterlichen Gräbern wurden ein Elfenbeinkamm mit ungewöhnlichen Tierszenen und eine afrikanische Schale mit rätselhaften Zeichen gefunden, die bisher einmalig nördlich der Alpen sind. „Die beiden Funde müssen damals echte Luxusgüter gewesen sein“, sagt Generalkonservator Professor Mathias Pfeil, der Leiter des Landesamts für Denkmalpflege. „Sie zeigen, wie weit die Kontakte der Menschen damals selbst nach der Auflösung des römischen Reiches und seinen Provinzen immer noch reichten.“ Doch die Schätze, die das Archäologen-Team rund um Dr. Manfred Woidich gehoben hat, gehen im wahrsten Wortsinn tiefer, als es Kamm, Schale und das mutmaßliche „Liebespaar“, das noch im Grab Händchen hält, erkennen lassen.

