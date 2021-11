Spiegel berühren sich: Unfallverursacher flüchtet

Ein Unbekannter gerät auf die Gegenfahrbahn und beschädigt das Auto einer Rieserin. Er fährt einfach weiter.

Der Verursacher eines Unfalls zwischen Deiningen und Nördlingen ist am Samstag geflüchtet. Laut Polizeibericht fuhr eine Rieserin gegen 18.15 Uhr in Richtung Nördlingen. Auf halber Strecke kam ihr ein unbekannter Pkw entgegen, dieser kam auf ihre Fahrbahnseite. Die beiden Fahrzeuge berührten sich an den Spiegeln.

Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Von ihm ist nichts bekannt. Der Schaden am Pkw der Frau beträgt etwa 500 Euro. Zeugen werden geben, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 09081/29560. (pm)