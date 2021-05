Deiningen: Unfallverursacher beschädigt Auto und flieht vom Tatort

Ein unbekannter Täter beschädigt den Kotflügel eines geparkten Autos in Deiningen und flieht anschließend vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat ein Auto in Deiningen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, parkte der betroffene Opel in der Eichenstraße 2 und wurde in der Zeit von Samstag, 16 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr angefahren.

Täter verursachte 1000 Euro Sachschaden an Auto in Deiningen

Der Unfallverursacher beschädigte den linken Kotflügel und verursachte einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Täter floh vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise unter 09081/29560. (pm)

Lesen Sie auch: