Weder "Vergnügungsdampfer noch Luxusjacht": Wie Bürgermeister Rehklau Deiningens Zukunft sieht

Plus Bürgermeister Wilhelm Rehklau informiert über die aktuellen Projekte in der Gemeinde. Die Feuerwehr brauche ein neues Heim und ein neues Fahrzeug, sagt er.

Es war alles perfekt vorbereitet: Deiningens Bürgermeister Wilhelm Rehklau hatte auf jeden Platz in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule Deiningen ein mehrseitiges Hand-out mit allen relevanten statistischen Zahlen, die den circa 60 Zuhörern wichtig sein könnten, legen lassen. Zu Beginn seiner mehr als zweistündigen Rede „zur Lage der Gemeinde“ verglich er seinen Ort mit einem Schiff, das er als dessen Kapitän sicher steuern wolle.