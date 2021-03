vor 37 Min.

Deiningen will neue Bauplätze ausweisen

In Deiningen soll ein neues Baugebiet erschlossen werden.

Plus Die Gemeinde will neue Schulden aufnehmen, um alle für 2021 geplanten Projekte stemmen zu können.

Von Matthias Link

Der Deininger Gemeinderat hat den Haushalt der Kommune für das Jahr 2021 beschlossen. Wie Bürgermeister Wilhelm Rehklau im Gespräch mit den RN mitteilte, habe es keine Änderungen gegenüber der Vorberatung des Haushalts gegeben (wir berichteten). Damit steht das Volumen der Investitionen mit fünf Millionen Euro fest. Größte Einzelpositionen sind die Kanalsanierungsmaßnahmen, der Grunderwerb zur Baugebiet-Erschließung, Straßenbauarbeiten und die Anschaffung eines neuen Traktors für den Bauhof. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,4 Millionen Euro geplant. Die Gemeinde rechnet allerdings mit Einnahmen aus Bauplatzverkäufen in Höhe von 1,5 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren.

Deiningen hat Ende des Jahres 2,6 Millionen Euro Schulden

Der Verwaltungshaushalt, aus dem der laufende Betrieb finanziert wird, umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3,7 Millionen Euro. Die Gemeinde rechnet dabei 2021 mit einem Überschuss von 231000 Euro, der für Investitionen dem Vermögenshaushalt zugeführt werden soll. Falls die Kreditaufnahme in voller Höhe in Anspruch genommen wird, würde der Schuldenstand Ende des Jahres nach Abzug der ordentlichen Tilgungen 2,6 Millionen Euro betragen (1437 Euro je Einwohner).

Lesen Sie auch:

Themen folgen