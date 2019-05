vor 24 Min.

Deininger Schule in der Freinacht besprüht

Die Polizei Nördlingen ermittelt in dem Fall.

In Deiningen wurde eine Schule mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben in der Freinacht eine Schule in Deiningen mit Buchstaben und Zahlen besprüht. Eine Holzhütte sowie mehrere Fassaden beschädigten die Täter mit schwarzer Farbe. Nach Angaben der Polizei handelt es sich vor allem um Sprayernamen, sogenannte Tags. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Beamten suchen nach Zeugen, Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (pm)

