Deininger Sportverein sagt Coronavirus mit kreativer Aktion den Kampf an

Am kommenden Freitag findet auf dem Sportgelände der SpVgg Deiningen eine „Kunst am Schrottauto“-Aktion statt.

Plus Die SpVgg Deiningen will dem Coronavirus symbolisch "eins drauf zu hauen". Dabei spielen drei Schrott-Autos eine Rolle. Wann die Aktion startet.

Von Klaus Jais

Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) suchte mit der Kampagne „Sportliche Helden in der Krise“ 20 Vereine, die jeweils 3.500 Euro für die Jugendabteilung erhalten. Einer dieser 20 Vereine war die SpVgg Deiningen, die die Jury mit ihrem Bewerbungsvideo überzeugen konnte.

Auf diesem Video stellte der Verein seine Projekte wie Online-Training, Kindermalen, Maskenchallenge, Altpapiersammlung oder aber „Kirbe to go“ vor (die RN berichteten). Eine weitere Aktion findet am Freitag, 4. September, und damit in den Sommerferien statt: Bei „Hau Corona eins drauf“ werden drei Schrottautos bearbeitet, eines wird bemalt, eines wird angesprayt und eines darf mit Hämmern vollends demoliert werden.

Schrottauto-Aktion am Sportheim Deiningen gegen das Coronavirus

Die SpVgg Deiningen mit all ihren Abteilungen hat sich auch in diesem Sommer noch etwas Neues und Cooles einfallen lassen. „Wir machen eine Kunst am Schrottauto-Aktion am Sportheim Deiningen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Georg Bayr. Die Aktion läuft am kommenden Freitag von 13 bis 19 Uhr wie folgt ab:

Auto 1: Ab 13 Uhr bis zum Schluss können alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene das erste Auto gegen eine kleine Spende bemalen und sich damit künstlerisch verewigen. Das Auto ist in viele kleine Vierecke eingeteilt. Farbe und Pinsel liegen schon bereit. Wer zuerst kommt, malt zuerst.

Auto 2: Dieses Auto wurde von Jugendlichen künstlerisch besprayt. Hier kann man den ganzen Nachmittag beim Sprayen zusehen.

Auto 3: Ab 17 Uhr wird dann gehämmert. Hier kann Jeder gegen eine kleine Spende pro Schlag Corona symbolisch mit einem Hammer eins drauf hauen (feste Handschuhe mitbringen wäre gut).

Aktion in Deiningen war ursprünglich für vergangenen Sonntag angedacht

Unter Einhaltung aller Corona-Hygienerichtlinien wird auch Essen und Trinken angeboten. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und ab 16.30 Uhr Brat-/Messwürste mit Semmel. Getränke stehen ab 13 Uhr bereit. Die Aktion war ursprünglich für den vergangenen Sonntag geplant, doch die ungünstigen Wetterprognosen Veranstalter zu einer Verlegung bewogen.

