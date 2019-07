vor 60 Min.

„Dekanatskantor zum Pferde stehlen“

Ein letztes Mal an der Orgel: Dietmar Kress ist als evangelischer Kantor in Oettingen verabschiedet worden. Künftig wird Deborah Pfanz am Instrument musizieren.

Dietmar Kress beendet mit 83 Jahren seine Karriere als evangelischer Kantor in Oettingen mit einem Gottesdienst. Zahlreiche Gäste würdigen seine Arbeit

Von Ronald Hummel

Es ist der zweite Ruhestand von Dietmar Kress – mit 83 Jahren beendete er seine nachberufliche Karriere als evangelischer Kantor Oettingens. Zur Abschieds-Kantate in der Jakobskirche überraschte ihn seine Familie; Ehefrau Veronika und Sohn Jakob sangen, Sohn Simon spielte Cello. Der Chor der von ihm gegründeten Kinderkantorei trat als sein quick lebendiges Erbe auf und der Oettinger Posaunenchor vollendete den musikalischen Rahmen.

Dekan Armin Diener und Pfarrer Uli Tauber hielten gemeinsam die Predigt, Tauber ließ sich zur Ideensuche einen Kaffee bringen, wie ihn auch Kress liebt. Die Milch inspirierte ihn zum Bild vom Land, in dem Milch und Honig fließt, zu dem Dietmar Kress Oettingen in musikalischer Hinsicht gemacht hat. Dekan Diener charakterisierte Kress als „Dekanatskantor zum Pferde stehlen“, dessen Berufung zur Musik schon als Kind deutlich war und der glücklich wurde, weil er ihr gefolgt war. Diener zeigte sich aber auch traurig über die große Lücke, die Kress hinterlässt. Dafür fand Reinhold Bittner, der zusammen mit Uli Sandmeyer für die Kirchengemeinde sprach, Trost: „Er schloss die Lücke selbst mit vielen Bausteinen“ – Menschen, die Kress für Kirchenmusik begeisterte.

Eine davon war Deborah Pfanz, Schülerin von Kress, die jetzt an der Schwelle zum Musikstudium in Bayreuth steht. Sie löste Kress an der Orgel ab, trat mit vier Geschwistern an der Gitarre für ihn auf und sprach für Kinderchor und Organisten ein Grußwort, in dem sie hervor hob, dass ohne Dietmar Kress niemand von ihnen dort stünde, wo er jetzt ist und sie selbst niemals Musik studieren würde.

Der stellvertretende Landeskirchen-Musikdirektor Reinhold Meiser skizzierte Kress’ deutschlandweite Vita und stellte fest, dass er überall einen großen Schülerkreis betreute, immer auch den weltlichen Unterricht bis hin zur Schulgründung vorantrieb, an Orgelbau oder -Sanierung beteiligt war sowie Kinder- und Jugendkantoreien aufbaute. „Das ist nur möglich, wenn man für Kirchenmusik brennt“, so Meiser. Das Feuer habe er weiter gegeben.

Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner zitierte Mozart, der die Orgel als „König aller Instrumente“ bezeichnete. Sie sei sicher, dass sie Kress weiterhin in seinem musikalischen Leben begegnen werde. Susanne Kleiner, Schülerin und Schwägerin des Kantors, berichtete einige Anekdoten aus seinem unkonventionellen Unterricht, in dem er immer streng Leistung forderte und gerade deshalb den Chorgesang zu einem „Flow“, einem gemeinschaftlichen Glückserlebnis werden ließ. Aus Nördlingen entboten Kirchenmusikdirektor Udo Knauer am Klavier und Reinhold Stapf als Sänger ebenfalls einen sehr persönlichen Gruß.

Das letzte Wort hatte Dietmar Kress selbst: Ein Jahr habe er für seine Aktivität in Oettingen eingeplant – 14 seien schließlich daraus geworden. Wie alt er dabei geworden sei, habe er erst gemerkt, als sein allererster Schüler anrief und ihm mitteilte, dass er jetzt pensioniert werde. Dietmar Kress der zusammen mit seiner Frau Veronika am Altar den Abschiedssegen von Dekan Diener und Pfarrer Tauber erhalten hatte, dankte allen Wegbegleitern und in erster Linie seiner Familie, ohne die er „nur eine halbe Portion“ wäre.

