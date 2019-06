vor 59 Min.

Dem tollen Sonntag folgt die Hitze

Die Beteiligten ziehen zur Halbzeit Bilanz und loben das Nördlinger Volksfest. Die Polizei verzeichnet allerdings 15 Einsätze und muss mit pöbelnden Besuchern umgehen.

Von Martina Bachmann

Jetzt ist es selbst für die historischen Orgeln auf der Mess’ zu heiß. Die können bei den derzeitigen Temperaturen nicht betrieben werden, erklärt Stefan Kinzler, der die Ausstellung zum 800-Jahr-Jubiläum auf der Kaiserwiese mitorganisiert hat: „Wenn die Luft, die durch die Orgelpfeifen geblasen wird, zu heiß ist, dann verzieht sich das Holz und das Instrument verstimmt sich.“ Im schlimmsten Fall könne das Holz sogar splittern oder der Spieltisch beschädigt werden. Und so müssen die Besucher der Mess’ auf die Orgelmusik verzichten.

Sie kommen dennoch auf ihr Volksfest, die Rieser – wenn auch am Vormittag oder am Abend und nicht mehr so zahlreich wie noch am vergangenen Sonntag. Bei der Halbzeitbilanz gestern im Weinzelt äußerten sich alle Beteiligten trotzdem positiv über die Mess’ 2019. Festwirt Jürgen Papert etwa lobte den vergangenen Freitag, den er in Zukunft gerne beibehalten würde. Die Hitze am Mittwoch sei „gnadenlos“ gewesen. Jockl Kaiser berichtete, das Weinzelt sei am Samstag trotz Regen voll gewesen: „Selbst, wenn das Wetter Kapriolen schlägt, kommen die Nördlinger.“ Michael Metz vom Fürstlichen Brauhaus Wallerstein meinte, im Zelt sei es am Mittwochabend sogar angenehmer gewesen als im Biergarten. Besonders hervor hob er, wie viele Zuschauer trotz des Regens zum Mess’-Umzug gekommen waren. „Ich kann nur Positives berichten“, sagte Christian Maier von der gleichnamigen Brauerei. Die Abendstunden könne man jetzt voll ausschöpfen.

Der vergangene Sonntag sei für die Rieser Verbraucherausstellung so gut gewesen wie die vergangenen fünf Jahre nicht, berichtete Sebastian Haag. Schon am Morgen hätten rund 80 Besucher gewartet, als er aufgeschlossen habe. Gar als „phänomenal“ bezeichnete Hans Müller von Expert Müller diesen Tag. Bei den Marktkaufleuten hätten die Besucher am Sonntag ebenfalls eingekauft, sagte Uwe Kohler, Vorsitzender der Bezirksstelle Krumbach des Bayerischen Landesverbandes der Marktkaufleute und Schausteller. Neue Stände seien bestens angenommen worden. Es habe am Sonntag keine Pause beim Besucherstrom gegeben, berichtete Schausteller Josef Eberhardt. Dass die große Hitze erst nach dem Wochenende kam, sei ein Glück. Der Freitag habe den schlechten Samstag ausgeglichen, meinte Jörg Schwarzer, der den Mess’-Bus betreibt. Interessant sei, dass ganze Gruppen das Angebot nutzten – und so mit ihrem Verein auf die Mess’ fahren.

Bislang 15 Polizeieinsätze

Je besser besucht das Volksfest ist, desto mehr hat die Polizei allerdings auch zu tun. Polizeichef Walter Beck berichtete von mehreren Platzverweisen, einer Körperverletzung und vier Schlägereien (die RN berichteten). Einem Mann habe man sogar ein Platzverbot aussprechen müssen. Insgesamt gab es 15 Polizeieinsätze während der Mess’, Beck sagt: „Das ist für uns viel.“ In diesem Jahr werden die Nördlinger Polizisten von Beamten aus Augsburg unterstützt. Besonders bemerkenswert: Die berichteten, dass sie auf der Mess’ öfter angepöbelt werden als in Augsburg. Karl Scherlin vom gleichnamigen Sicherheitsdienst hat dagegen einen Rückgang der Einsätze um 20 Prozent verzeichnet.

Was sowohl Haag als auch Beck kritisieren: das sogenannte Vorglühen von jungen Mess’-Besuchern. „Die stehen da an der Straße, um die Autos rum, mit ihren Flaschen Wodka oder Gin“, so Haag – und kämen dann angetrunken auf das Fest. Die Polizei erlebe das mittlerweile auf jeder Veranstaltung, so Beck.

Die „fantastische historische Ausstellung“ und die „rundrum gelungene“ Mess’ lobte Andreas Pfeffer, Vizepräsident des Bundesverbandes deutscher Schausteller und Marktkaufleute. „Nördlingen lebt und liebt die Mess’.“ Dass die Ausstellung so gut angenommen wird, überrascht sogar Mitorganisator Stefan Kinzler. Ordnungsamtschef Jürgen Landgraf bedankte sich auch bei Papert, der das Zelt zur Verfügung gestellt hatte.

Oberbürgermeister Hermann Faul blickte nicht nur auf die zweite Halbzeit, sondern auch in die Zukunft: „Wir wollen weiterhin attraktiv sein, für eine sichere, familiengerechte Mess’.“

