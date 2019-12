vor 22 Min.

Den Alltag hinter sich lassen

Die Soulteens Oettingen und der Gospelchor „Our Voices“

Die Soulteens Oettingen haben Mitte des Jahres beschlossen, wie zu Beginn 2012 erneut einen Projektchor zu starten. Los ging es dann im September. Zehn Wochen lang wurde unter der musikalischen Leitung von Verena Bruckmeyer am Klavier/Keyboard und Thomas Köberl am Cajon an Liedern wie „I Smile“, „Trading my sorrows“ und „Saved by grace“ gearbeitet. Ende November war es dann wieder soweit: Das große Konzert der Soulteens stand an.

Zu Gast war in diesem Jahr der Gospelchor „Our Voices“ aus Ehingen am Ries unter der Leitung von Gertraud Thorwart.

Die beiden Chöre nahmen mit ihren fröhlichen, jugendlichen, aber auch weltlichen Liedern das Publikum in der Kirche in Wechingen auf eine musikalische Reise mit. So konnten die Zuhörer für kurze Zeit den Alltag hinter sich lassen. Es wurde mitgesungen und geklatscht und die Chöre verstanden es, durch die Auswahl der Lieder und die vorgetragenen Textbeiträge die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Als Abschluss des Konzertes sangen beide Chöre gemeinsam, und nach dem stimmungsvollen Abschlusslied „Shine your Light“ wurden die Akteure mit viel Applaus verabschiedet.

In diesem Jahr beschlossen beide Chöre, die gesammelten Spenden in Höhe von 1000 Euro an das Projekt „Havilah Hope“ zu spenden. (pm)