Den „weißen Elefanten“ im Blick

Auf dem Filmfest in München bekamen die Schüler der Grundschule Löpsingen den Kindermedienpreis für ihren Kurzfilm verliehen. Dabei trafen sie auf einen Star

Von Julian Würzer

Sie liefen zum ersten Mal in ihrem Leben über den roten Teppich. Am Rande reihten sich die Fotografen auf und Journalisten stellten hastig ihre Fragen – die Schüler müssen sich wie Stars an diesem Tag vorgekommen sein. Dann gingen sie in den Carl-Orff-Saal in München und setzten sich in die ersten Reihen, direkt vor die große Bühne. Der Raum ähnelt einem riesigen Kinosaal. Anschließend dunkelte der Raum langsam ab und auf der Leinwand wurden die Wörter „Schule früher“ eingeblendet – die Löpsinger Schüler begannen zu jubeln. Sie wurden mit dem weißen Elefanten auf dem Filmfest in München ausgezeichnet.

Einen Tag danach tauschen die Schüler den roten Teppich gegen Heimat und Sachkunde-Unterricht ein. In einem Sitzkreis erzählen die Viertklässler der Grundschule zusammen mit ihrer Rektorin Gudrun Meier, was es mit dem Film „Schule früher“ auf sich hat: Hintergrund des Films sei die 450-Jahr-Feier der Schule Löpsingen. Rektorin Gudrun Meier erklärt, dass deshalb die Idee für einen Film, der auch Jahre später noch Schülern gezeigt werden könne, entstand. Wie der Titel bereits aussagt, behandelt der Film das Thema „Schule früher“. Die Schüler erzählen, dass es eine Ordnung gab, wie die Schule betreten wurde – Mädchen zuerst, dann die Buben. Auch im Klassenzimmer gab es eine klare Regelung. Vorne saßen die jüngeren Schüler, hinten die Älteren, und die Mädchen durften in der Nähe des Ofens sitzen, während die Buben auf der Seite des Fensters Platz nahmen. Melden durften sich die Schüler damals nur mit dem rechten Zeigefinger – ohnehin hatte man es damals als Linkshänder schwer, so die Viertklässler. Denn Schreiben war auch nur mit der rechten Hand erlaubt.

Wer gegen Regeln verstieß, musste damals mit harten Strafen rechnen – entweder auf einem Holzscheit knieend oder mit Eselsohren auf dem Kopf in einer Ecke stehend, wurden die Schüler dann gezüchtigt. Eine Schülerin merkt an, dass es damals auch nur einen Lehrer im Dorf gab, der alle Schüler zusammen unterrichtete – und der sei auch bestechlich gewesen. „Brachte man ihm Essen, konnte es beispielsweise eine bessere Note geben“, sagt die Viertklässlerin Dana Bachmann. Als Kulisse für den Kurzfilm diente das Schulmuseum in Enkingen. In historischen Kleidern, meist von ihren Großeltern, setzten sich die Schüler auf die engen Schulbänke und spielten die Regeln von damals nach. In nur zwei Stunden war dann alles im Kasten und der Film landete auf der großen Bühne beim Kinderfilmfest in München. Auf der Internetseite des Veranstalters heißt es, der Preis solle helfen und dazu beitragen, dass die Qualität der medialen Angebote für Jugendliche und Kinder verbessert und vermehrt werde.

Für die Schüler war das eine besondere Erfahrung, vor allem, da sie nach der Preisverleihung noch mit Solomon Gordon, dem Darsteller des Jim Knopf im gleichnamigen Film ins Gespräch kamen. Den mit 1000 Euro dotierten Preis wolle man in mediale Ausrüstung investieren, etwa eine Kamera und ein Tablet, so die Rektorin Gudrun Meier.

