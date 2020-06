06:00 Uhr

Der Fremdinger Gemeinderat ist gegen einen Fahrrad-Schutzstreifen

Plus Der Kreis wollte die Ortsdurchfahrt von Fremdingen sicherer für Radfahrer machen. Daraus wird vermutlich nichts werden.

Von Bernd Schied

Dass in der Politik Wunsch und Wirklichkeit häufig weit auseinander klaffen, wurde jetzt einmal mehr in Fremdingen deutlich. Zur Verbesserung der Sicherheit von Radfahrern auf der Ortsdurchfahrt (ehemalige Bundesstraße) in dem Nordrieser Ort wollte der Landkreis im Zusammenwirken mit dem Staatlichen Bauamt Augsburg auf der Straße beidseitig auf Staatskosten Fahrradschutzstreifen mit einer unterbrochenen Markierung anbringen. Doch daraus wird nichts werden.

Der örtliche Gemeinderat blockiert das Vorhaben. Als Grund nennt die Gemeinde, dass seit Neuestem nach den Richtlinien der Straßenverkehrsordnung neben diesen Radfahrstreifen Fahrzeuge nicht mehr halten und parken dürfen. Wenn jemand dabei erwischt wird, muss er ein Bußgeld zahlen.

Bauausschuss: Ernüchterung über Fremdinger Haltung groß

In der jüngsten Bauausschusssitzung des Kreistags war über die Fremdinger Haltung die Ernüchterung groß. Da versuche man, in einer Kommune für mehr Sicherheit der Radler zu sorgen und dann ist die Gemeinde dagegen, hieß es.

Bürgermeister Frank Merkt verwies auf Anfrage der Rieser Nachrichten auf zu erwartende Reaktionen in der Bevölkerung: „Was glauben Sie, was ich mir anhören müsste, wenn künftig am Straßenrand nicht mehr wie bisher geparkt werden könnte.“ Außerdem gebe es einen breiten Gehweg, auf dem mit dem Rad fahren möglich sei. Zudem verlaufe nicht allzu weit weg ein offizieller Radweg an der Mauch entlang.

Auf Vorschlag von Landrat Stefan Rößle wurde der Fachbereichsleiter Tiefbau im Landratsamt, Gerhard Schappin, vom Ausschuss gebeten, mit den Verantwortlichen in Fremdingen nach einer Alternativlösung zu suchen. Schappin sagte unserer Zeitung auf Nachfrage, die Fremdinger Ortsdurchfahrt biete sich wegen ihrer Breite geradezu für derartige Schutzstreifen für Radfahrer an.

