Der Handel weiß sich zu helfen

Auch die größeren Geschäfte der Region haben jetzt wieder geöffnet

Von Matthias Link

Auch große Geschäfte mit einer Verkaufsfläche über 800 Quadratmeter wie Steingass oder Expert Müller dürfen seit vergangener Woche wieder öffnen, sie müssen hierfür jedoch ihre Ladenfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen – zumindest noch diese Woche.

Der Elektrofachmarkt Expert Müller mit 1350 Quadratmeter musste seine Verkaufsfläche stark reduzieren: „Wir haben quasi einen neuen Laden in fünf Stunden gebaut“, sagt Inhaberin Franziska Müller zu der räumlichen Herausforderung. „Wir wollten das ganze Sortiment abbilden und haben dazu alles von links und rechts außen nach innen verlegt. Musik-CDs, DVDs und Blurays haben wir abgebaut und stattdessen die PC-Abteilung dort aufgebaut. Waschmaschinen haben wir übereinandergestellt, sodass wir trotz wenig Platz die gleiche Auswahl haben.“ In den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung sei viel los gewesen und die Kunden hätten ihr auch gesagt, dass sie froh seien, dass das Geschäft wieder geöffnet sei. Das Schutzkonzept sehe vor, dass ein Mitarbeiter am Eingang sitze und die Kunden zähle – maximal 40 dürften den Laden betreten. Die Kunden erhielten auch einen einfachen Mund-Nasen-Schutz gratis und am Boden befänden sich Aufkleber, um einen Abstand von zwei Metern einzuhalten.

Während der Schließung habe es einen Lieferservice gegeben, der sehr gut von den Kunden angenommen worden sei, sagt Müller. „Es ist schön zu sehen, dass die Kunden nicht im Internet gekauft haben, sondern uns die Stange gehalten haben. Es wurde alles bestellt: von der Haartrockenhaube über Kaffeezubehör bis zu Konsolenspielen.“

Im Modehaus Steingass am Daniel wurde das Obergeschoss gesperrt. „Die Verkäuferinnen holen die Kinder- und Damenmode und die Wäsche zur Anprobe herunter“, sagt Steffen Rissmann, Geschäftsleiter der Steingass-Häuser. Die Beratung der Kunden gestalte sich nicht ganz einfach: „Mit dem Mundschutz ist es ein bisschen schwierig für die Mitarbeiter, da es etwas nuschelig wird.“ Von den Umkleidekabinen sei jede zweite gesperrt worden, es gebe auch Gummihandschuhe und Mundschutz für die Kunden. Von den 80 Mitarbeitern seien alle wieder da, aber mit reduziertem Stundenumfang. Zudem werde in einem Schichtmodell gearbeitet, sodass immer nur bestimmte Teams zusammen seien. Von der Verkaufsfläche über dem Drogeriemarkt Müller habe man ebenfalls einen Teil absperren müssen. Wenn man mit der Rolltreppe hochfahre, sei nur der Bereich linker Hand geöffnet, einschließlich der Sportabteilung. Das Geschäft sei diese Woche etwas verhalten angelaufen, „aber ich bin zufrieden, Hauptsache, wir haben wieder offen“, sagt Rissmann. Bei der Frühjahrsmode müsse man noch abwarten, wie sich die Nachfrage entwickle.

Das Möbelhaus Karmann in Wemding hat eine originelle Lösung für seine insgesamt 8000 Quadratmeter gefunden. „An verschiedenen Tagen öffnen wir unterschiedliche Bereiche“, sagt Geschäftsführer Jürgen Karmann. So könnten am Montag Polstermöbel, Sofas und Sessel ausgesucht werden, am Dienstag Esszimmer, am Mittwoch Schlafzimmer, am Donnerstag Sofas und Kleinmöbel und am Freitag und Samstag Küchen. Die einzelnen Bereiche seien mit Folie abgetrennt. „Es ist nicht verständlich“, sagt Karmann, „warum Autohäuser wieder aufmachen dürfen und Möbelhäuser nicht. An der Autoindustrie hängen 800 000 Arbeitsplätze, an der Möbelbranche nur 300 000. Die Grundrechte sollten aber für alle gleich gelten.“ Karmann bezieht sich damit auf eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, der ein zuvor verhängtes Verbot für Einzelhändler mit einer Verkaufsfläche über 800 Quadratmeter für verfassungswidrig erklärt hatte, da es gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verstoßen habe.