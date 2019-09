vor 23 Min.

Der Landkreis auf der Ausstellung

Kreis präsentiert neuen Reiseführer

Auf der Donauries-Ausstellung in Nördlingen präsentiert sich der Landkreis in Halle D. Im Vordergrund stehen dabei Themen wie Natur, Kultur, Regionalität und Kulinarik.

Am gemeinsamen Messestand von Ferienland Donau-Ries und Geopark Ries möchten die beiden Vereine Einheimische und Gäste dazu animieren, das geologisch einmalige Gebiet bei einem Tagesausflug oder auch Urlaub besser kennenzulernen. Die Besucher erhalten Informationen zu dem mehr als 1000 Kilometer langen Radwege-Netz und den Wanderwegen.

Der Nationale Geopark Ries präsentiert den neuen Flyer „Offene Führungen 2020“. Interessierte Gäste werden eingeladen, die beeindruckende Natur- und Kulturlandschaft zu entdecken. Zudem wird der 2019 erschienene Reiseführer „Nationaler Geopark Ries“ vorgestellt und kann kostenpflichtig erworben werden.

Mit der experimentellen Archäologie „Urgeschichte hautnah“ und dem Verein Freunde des Rieskratermuseums zum Thema „Wir holen Bayerns neuesten Meteoriten ins RiesKraterMuseum! – Helfen Sie mit!“ sind am 2. und 3. Oktober weitere Geopark Ries Aktionen geplant. Außerdem besteht vom 4. bis 6. Oktober die Möglichkeit, sich die Haare kunstvoll flechten zu lassen. Weitere Highlights der Halle D sind die Themen Kulinarik, Regionalität und Kultur.

In Halle D präsentieren sich zudem die Schlösser und Museen. Es gibt ein Programm zu den verschiedenen Sonderausstellungen, die zeigen, wie Menschen in der Vergangenheit und Gegenwart ihren Lebensraum gestaltet haben, so die Pressemitteilung weiter. (pm)

