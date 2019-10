vor 59 Min.

Der Nikolauskonvoistartet wieder

Pakete werden auch in Nördlingen angenommen

Der Verein „Hinsehen und Helfen“ wiederholt in diesem Jahr vor Weihnachten mit dem „Nikolauskonvoi“ ein Hilfsprojekt für sehr arme Regionen im Süden Rumäniens. Damit wird insbesondere Kindern und Jugendlichen eine kleine Freude bereitet. Denn obwohl Rumänien zur Europäischen Union gehört, gibt es dort vor allem in ländlichen Regionen noch grenzenlose Armut. Für die meisten Kinder und Jugendlichen ist dieses Weihnachtspäckchen das einzige Geschenk, das sie erhalten. Deswegen bringt ein ehrenamtliches Team die Spenden und Weihnachtspäckchen direkt zu den Menschen, die sich darüber freuen.

Auch Marko Stark vom gleichnamigen Schuhhaus ist heuer wieder beim Nikolauskonvoi dabei. „Mittlerweile fahre ich im dritten Jahr nach Rumänien, um den Kindern und Bedürftigen Geschenke und Spenden zu bringen“, sagt er. Das Gelingen sei abhängig von dem, was hier in Deutschland gesammelt wird. In den vergangenen Jahren wurde durch die Veröffentlichungen in der Presse eine recht große Aufmerksamkeit in unserer Region erzielt und dadurch einiges an Spenden und Päckchen für die Kinder eingesammelt, so Stark weiter.

Das wird gesammelt und mitgenommen: Weihnachtspäckchen für Kinder jeden Alters, auch für Teenager, Lebensmittel, die gut haltbar sind und nicht gekühlt werden müssen. Süßigkeiten aller Art, Spielsachen wie neuwertige Kuscheltiere, Bälle, Bobbycars, Schulartikel, gut erhaltene Fahrräder und Kinderwägen, orthopädische Hilfen, Hygiene- und Sanitärartikel, die noch mehrere Monate haltbar sind, neue Winterkleidung und neue Winterschuhe für jedes Alter nach Geschlecht und Größe sortiert. Grundsätzlich darf nach Rumänien nur absolut neue Kleidung und Schuhwerk eingeführt werden. Wer ein Weihnachtspäckchen in Kartongröße im Schuhhaus abgeben will, sollte beim Inhalt darauf achten, dass die Gegenstände für eine bestimmte Altersgruppe und ein bestimmtes Geschlecht gedacht sind.

Der Nikolauskonvoi bringt die Weihnachtspäckchen in die Region Craiova im Südosten Rumäniens. Dort werden sie in Kindergärten, Schulen, Waisenhäusern und Pfarrgemeinden an die Kinder und Jugendlichen verteilt.

Annahmestelle ist das Schuhhaus Stark in der Drehergasse in Nördlingen. Annahmeschluss ist Freitag, 15. November. Packzettel mit Angaben zum Inhalt, die auf das Päckchen geklebt werden sollen, können im Schuhgeschäft abgeholt werden. (RN)

gibt es bei Marko Stark unter Telefon 09081/6422 oder online unter www.nikolauskonvoi.de.

