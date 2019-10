Der Pfandbecher ist in Nördlingen noch kein Renner

Plus Das Recup-System wird bislang nur von wenigen Kunden in Nördlingen genutzt. Woran das liegen könnte.

Pfandsystem statt Einwegbecher: Seit März gibt es in Nördlingen sogenannte Recup-Becher, elf Geschäfte machen mit und bieten das System an. Das Getränk wird in den Becher gefüllt, den es für einen Euro Pfand gibt und der in allen teilnehmenden Geschäften wieder zurückgegeben werden kann. Das Ziel: Plastikmüll soll vermieden werden. Die Pfandbecher haben sich jedoch noch nicht überall durchgesetzt.

Bei der Bäckerei Mayer’s Beck am Kriegerbrunnen läuft das Recup-System schlecht, sagt Filialleiterin Veronika Taglieber und wird deutlich: „Die Kunden nehmen das nicht an.“ Etwa 15 Personen am Tag würden sich einen Coffee to go bestellen. Selten komme es vor, dass jemand einmal einen eigenen Becher mitnehme. Möglicherweise würden die Kunden außerhalb des Stadtkerns eher einen solchen Becher verwenden.

In der Innenstadt würden sich die Menschen eher in ein Café setzen und ihren Kaffee dort trinken. Auch bei der Total Tankstelle an der Nürnberger Straße ist die Bilanz ernüchternd, wie Stationsleiter Harald Valeri mitteilt: „Wir haben vielleicht zwei, drei Kunden, die so einen Becher haben.“ An einem Wochentag bestellten bei ihm die Menschen 25 bis 30 Kaffees zum Mitnehmen, manche Leute kämen sogar zwei Mal am Tag. „Ich frage auch nach, aber die Kunden wollen keinen Recup. Sie möchten den Becher nicht mit sich rumschleppen. Jeder sagt, man muss was tun, aber der Einzelne möchte den Becher dann nicht verwenden“, schildert Valeri.

Recup: Das System braucht Zeit

Einen anderen Eindruck hat Lena Lasser von der Bäckerei Weißgerber. In der Filiale in der Eisengasse werde das Angebot gut angenommen, schildert Lasser: „Es hat lange gebraucht, bis es angelaufen ist, bis man es den Kunden erklärt hat. Seitdem läuft es sehr gut.“ Rund zehn Personen am Tag würden den Recup-Becher nutzen, etwa fünf brächten ein eigenes Behältnis mit und fünf nähmen einen Einwegbecher. „Wir haben hier nicht so den Durchgangsverkehr, die meisten trinken ihren Kaffee hier“, sagt die Juniorchefin.

Ebenfalls gut angenommen wird das System im Café Samocca. Dort gibt es nur noch die Pfandbecher. „Wenn schon, denn schon“, sagt Leiterin Eva-Maria Haunstätter. Die Mitarbeiter erklären Kunden immer das Pfandsystem, zum Beispiel, an welchen Stellen der Becher zurückgegeben werden kann. An einem guten Tag verkaufe man fünf Getränke im Recup-Becher. Die Mehrzahl ihrer Kunden trinke den Kaffee direkt vor Ort, erklärt Haunstätter.

„Das Ganze braucht Zeit, das System ist sonst eher in Großstädten verbreitet“, sagt Susanne Vierkorn vom Stadtmarketingverein. Das Angebot gebe es seit einem halben Jahr, das sei nicht viel Zeit. „Wir vom Stadtmarketingverein stehen hinter dem System. Es ist auch viel Informationspolitik. Man sieht zunächst einmal, dass es einen Euro mehr kostet, aber das ist ja eine Leihgebühr“, schildert Vierkorn. Der Mensch sei ein Gewohnheitstier und brauche manchmal Zeit, bis er sich umstelle.

Weiter Aufklärungsarbeit betreiben

Der Leiter der Tourist-Information, David Wittner, ist Mit-Initiator des Pfandsystems. Je nach Geschäft und Kundenstamm komme der Recup unterschiedlich an, sagt er. Es gebe viele Verkäufer, aber auch Kunden, die mit Überzeugung hinter dem System stehen, so der Tourismuschef.

Um mehr Menschen zu überzeugen, müsse noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Manche Anbieter locken beispielsweise auch mit Rabatten, wenn sich der Kunde für das Mehrwegprodukt entscheidet, erklärt Wittner. Die Umweltdebatte sei vor allem in den sozialen Netzwerken ein großes Thema. Es sei jedoch wichtig, dass man entsprechende Beiträge nicht nur liked, sondern auch im realen Leben so handelt.

Man wolle das Thema in Nördlingen weiter vorantreiben. Unter anderem möchte das Tourismusbüro andere Geschäfte in Nördlingen motivieren, sich am Pfandsystem zu beteiligen. Ein nächster Schritt sei dann, zu überlegen, ein ähnliches System für Eisbecher einzuführen, sagt Wittner.

