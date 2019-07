vor 19 Min.

Der Regen im Ries tut dem Mais gut

In den vergangenen Wochen war es eher zu trocken als zu nass, dazu kam die große Hitze. Welche Auswirkungen dieses Sommerwetter auf die Ernte hat.

Von Ronald Hummel

Gibt es im Ries eine Dürre oder hat der Regen der vergangenen Tage wieder alles ausgeglichen? Diese Frage lässt sich nicht flächendeckend beantworten. Helmut Stöcker vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Nördlingen sagt, die Niederschläge schwankten auch innerhalb des Rieses erheblich: „Dieser Tage wurden nach Regenfällen in Wemding gut 60 Liter Niederschlag gemessen, in Wallerstein 18 Liter.“

Dazu müsse man noch die stark schwankende Bodenqualität im Ries bedenken: Die Sandböden östlich der Wörnitz speichern das Wasser bei Weitem nicht so gut wie die Lehmböden rings um Nördlingen. Bei letzteren kommen noch Tonschichten in ein bis zwei Metern Tiefe dazu, die das Wasser nicht weiter durchlassen, sodass es später durch Kapillarwirkung wieder nach oben steige. Die Niederschläge dieser Woche trafen auf weitgehend ausgetrocknete Böden und bei nach wie vor hohen Temperaturen verdunsten täglich fünf Liter Wasser pro Quadratmeter. Dennoch wirkt sich der Regen positiv auf Pflanzen aus, die noch im Boden sind, so wie Rüben, Mais oder Kartoffeln.

„Lieber jetzt als nie“, sagt Karlheinz Götz, Kreisobmann des Bauernverbandes. Dem Mais tue der Regen in der jetzigen Phase der Kolbenbildung extrem gut. Überhaupt stehe der Mais im Ries vergleichsweise gut da: „Ich habe schon dreieinhalb Meter hohe Felder im Ries gesehen, wo in Franken die Pflanzen gerade einmal einen Meter messen.“ Bei Rüben komme es darauf an, ob bis September, Oktober noch ausreichend Regen fällt, so wie es im Moment der Fall ist. Kartoffeln seien heuer am schlimmsten von der Hitze betroffen, denn sie blühten nach, entwickelten also Knollen, die sich von Stärke und Lagerfähigkeit her nicht mehr ausreichend ausbilden können. Bei Getreide gab es hingegen angesichts anfänglich sehr großer Sorgen nur positive Überraschungen, auch, wenn noch nicht alles eingefahren ist: „Die Erträge sind gut bis sehr gut. Entgegen der Befürchtungen ist nichts verbrannt.“ Ölfrüchte wie Raps seien jedoch unterdurchschnittlich entwickelt. Götz weist darauf hin, dass Trockenheit zur rechten Zeit durchaus positive Auswirkungen habe, so auch heuer: Das trockene Frühjahr führte zu einer ordentlichen Ausbildung des Wurzelwerks. Da es im Mai überdurchschnittlich viel regnete, konnten die Pflanzen zwischenzeitlich viel Wasser aufnehmen; auch, wenn das dann im Juni wieder fehlte.

Bewässerung der Felder ist schwierig

Bei den Diskussionen um die langfristig immer stärker ausgeprägten Dürreperioden kommt die Frage nach Bewässerungsanlagen ins Spiel, so wie sie um Schwörsheim vor einigen Jahren errichtet wurden. Helmut Stöcker vom Landwirtschaftsamt sieht da keine allzu großen Entwicklungsmöglichkeiten: „Der Speicher bei Schwörsheim darf nur aufgefüllt werden, wenn die Wörnitz einen bestimmten Pegel übersteigt, was derzeit nicht der Fall ist.“ Und beim Anzapfen des Grundwassers sei es ähnlich: „Dafür braucht man eine behördliche Erlaubnis. Doch die Behörden gehen sehr restriktiv damit um, weil der Grundwasserspiegel in den letzten Jahren gesunken ist.“ Trinkwasserspeicher, wie gerade einer südlich von Herkheim sehr groß dimensioniert entsteht, seien tabu für die Bodenbewässerung.

Was das Wetter betrifft, zeigt sich Bauernverband-Obmann Götz zufrieden. Aber: „Größere Probleme als mit dem Wetter haben wir Landwirte derzeit mit der Politik“, fügt er an und meint damit die EU-Düngeverordnung. Das Ries sei demnach besonders stark von Restriktionen bei der Ausbringung von organischem Dünger betroffen. „Das wird uns in Zukunft noch viele Sorgen bereiten.“

