vor 37 Min.

Der Rewe in Oettingen öffnet

Ab Donnerstag gibt es in Oettingen einen Markt mehr, in dem eingekauft werden kann. (Symbolbild)

Ab Donnerstag steht den Bürgern ein neuer Einkaufsmarkt zur Verfügung. Auch der Eröffnungstermin von Rossmann steht bereits fest.

Von Verena Mörzl

Viele Verbraucher warten bereits gespannt darauf – am kommenden Donnerstag öffnet der Rewe-Markt in der Nördlinger Straße in Oettingen. Geöffnet ist das Geschäft dann immer montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr. Jeder Kunde erhält eine Rose im Ballon, Popcorn oder kann sich mit Bratwurst und Getränken verwöhnen. Für Kinder gibt es eine Kindererlebniswelt mit Hüpfburg. Der Markt ist rund 1400 Quadratmeter groß. Wie es in einer Pressemitteilung von Rewe heißt, soll man an der Kasse künftig auch Bargeld abheben können.

Ein weiteres Eröffnungsdatum ist Bürgermeisterin Petra Wagner zufolge bekannt gegeben worden. Am 25. August wird die angrenzende Rossmann-Filiale eröffnet.

