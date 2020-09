16:13 Uhr

Der Riesbürger Gemeinderat kauft Tablets für die Räte

Plus Die Sitzungen des Gremiums sollen künftig papierlos werden. Das kostet einiges.

Von Bernd Schied

Der Riesbürger Gemeinderat wird papierlos. Mit der Einführung eines digitalen Sitzungsdienstes und eines sogenannten „Ratsinformationssystems“ sollen gleichzeitig für die Ratsmitglieder Tablets von Apple (iPads) angeschafft werden.

Von der Vorbereitung bis zur Einladung von Gemeinderat und Presse sowie der Information der interessierten Öffentlichkeit, über die Tagesordnungen und die Beschlüsse des Gemeinderates könnten künftig sämtliche Vorgänge in einem entsprechenden Managementsystem bearbeitet werden, sagte Bürgermeister Willibald Freihart.

Die Tablets für Riesbürg kosten 18.400 Euro

Mit Hilfe des Ratsinformationssystems würden den Gemeinderäten die Sitzungsunterlagen digital zugesandt. Über einen passwortgesicherten Bereich in dem Portal könnten diese dann abgerufen werden. Den Kauf von 16 Tablets lässt sich die Kommune rund 18.400 Euro kosten.

Breiten Raum der Sitzung nahmen Vergaben ein. Für den Neubau des Bauhof- und Feuerwehrgebäudes in Pflaumloch erteilte der Rat Aufträge für verschiedene Gewerke in Höhe von knapp 72.000 Euro.

Straßenbauarbeiten werden in Riesbürg vergeben

Den Zuschlag für den Ausbau der Nördlinger Straße und des Finkenweges im Ortsteil Utzmemmingen erhielt das Bopfinger Bauunternehmen Bortolazzi zum Angebotspreis von 318.095 Euro brutto. Das gleiche Unternehmen wurde vom Gemeinderat mit der Erschließung des neuen Baugebietes „Oberes Reis II“ in Pflaumloch beauftragt. Die Summe des Pauschalangebotes liegt bei 448.240,86 Euro.

Bürgermeister Freihart gab schließlich noch einen aktuellen Überblick über die Corona-Situation in der Gemeinde und sprach von elf positiven Fällen innerhalb des Gemeindegebietes. Gleichzeitig appellierte er an die Bürgerschaft, sich weiterhin streng an die Corona-Regeln zu halten, um weitere Ausbrüche zu vermeiden.

