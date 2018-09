Der Schwimmunterricht fällt aus

Plus Die Kinder der Max-Dünßer-Grundschule in Wallerstein können in diesem Schuljahr nicht mehr ins Nördlinger Hallenbad, da die Kapazität erschöpft ist.

Bisher gingen Viertklässler der Max-Dünßer-Grundschule in Wallerstein zum Schwimmunterricht ins Nördlinger Hallenbad. Seit diesem Schuljahr ist das nicht mehr der Fall. Die Schwimmstunden müssen durch Sport ersetzt werden. Denn im Nördlinger Hallenbad ist kein Platz mehr für die Kinder aus Wallerstein.

Eine Mutter hat sich mit einer Mail an die RN gewandt. Darin steht, dass die Schüler im vergangenen Schuljahr noch für zwei Schulstunden ins Hallenbad gefahren sind. Am ersten Schultag sei ihrem Kind mitgeteilt worden, dass der Schwimmunterricht in diesem Jahr ausfalle. Eine Alternative sei derweil noch nicht in Sicht. Auf Nachfrage der Rieser Nachrichten sagt sie, dass es Viertklässler an der Grundschule gebe, die nicht schwimmen können. Gerade für diejenigen sei der Unterricht wichtig. Außerdem sei die Meldung über die ausfallenden Schwimmstunden kurzfristig gekommen, viele Kinder hätten in den Sommerferien noch fleißig geübt und seien nun enttäuscht darüber. Dennoch sei bereits eine Idee an der Schule diskutiert worden: Projektschwimmen. Sie hoffe, dass die Schüler für wenige Wochen zum Schwimmen in das Nördlinger Hallenbad können, wenn zum Beispiel die Stunden von anderen Schulen nicht ausgefüllt werden. Als Ausweichbad komme eventuell Harburg infrage. Dort seien die Grundschüler bereits vor ein paar Jahren zum Unterricht hingefahren. Allerdings bleibe laut der Mutter bei der langen Anfahrt kaum Zeit zum Schwimmen.

Wallersteins Bürgermeister Joseph Mayer kann bisher noch nichts zu dem Thema sagen. Er habe das zwar auf dem Flur aufgeschnappt, eine offizielle Mitteilung vonseiten der Stadt Nördlingen sei jedoch nicht eingegangen.

Die Grundschule Deiningen bekommt den Zuschlag

Der Leiter des Liegenschaftsamts in Nördlingen, Karl Stempfle, beschreibt die derzeitige Situation des Nördlinger Hallenbads so: Es sei unter der Woche an allen Tagen von 7.30 bis 14 Uhr für Schwimmunterricht geblockt. Zunächst werde den Schulen des Landkreises, dem Theodor-Heuss-Gymnasium und der St.Georgsschule, Schwimmstunden eingeräumt, dann den städtischen Schulen. Die übrigen Stunden seien im vergangenen Jahr an die Deininger und Wallersteiner Schule verteilt worden. In diesem Schuljahr könne nur noch eine Stunde vergeben werden – und zwar an Deiningen. „Die Schüler der Deininger Grundschule können ins Hallenbad, da unsere Schulen seit über 40 Jahren im Schulverband mit Deiningen ist“, sagt Stempfle. Die Vergabe der Schwimmstunden bleibe bis zum 30. Juni 2019 so. Dennoch habe Stempfle einen Lösungsvorschlag für die Max-Dünßer-Grundschule. „Vielleicht können wir ihnen Nachmittagsunterricht im Mai oder Juni des nächsten Jahres anbieten“, sagt er. Allerdings erst, wenn das Nördlinger Freibad geöffnet sei.