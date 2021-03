vor 49 Min.

Der Solarpark in Ederheim soll kommen

Plus Gemeinderat Ederheim stimmt dem Projekt zu einem Solarpark zu. Hürden gibt es aber noch.

Der Gemeinderat Ederheim hat den Weg für einen Solarpark geebnet. In der Gemeinderatssitzung traf das Gremium einstimmig den Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage. Vorhabenträger ist ein Landwirt aus Ederheim. Der Solarpark soll auf einer Fläche von 2,3 Hektar am nordöstlichen Dorfrand von Ederheim entstehen und eine Gesamtleistung von 2,2 Megawatt haben.

Fünf Monate bevor es mit dem Projekt in Ederheim weitergeht

Die Fläche ist durch eine Produktionsfernleitung vorbelastet, wie Planer Joost Godts vom gleichnamigen Planungsbüro aus Kirchheim sagte. Laut Godts, der in der Sitzung die Pläne präsentierte, werden die Solarmodule nicht höher als 3,5 Meter sein. Die Module dürfen zudem maximal 60 Prozent der Fläche überdecken, damit noch eine extensive Grünlandnutzung unterhalb der Module möglich ist. Als nächste Verfahrensschritte erfolgen nun die frühzeitige Bürgerbeteiligung und die Behördenbeteiligung. Planer Godts rechnet damit, dass es fünf Monate dauern werde, bevor es weitergehen könne.

Allerdings gibt es noch eine zusätzliche Hürde, wie der Landwirt im Gespräch mit den RN mitteilt. Denn er möchte an der Solaranlagenausschreibung der Bundesnetzagentur teilnehmen, um die nötige Förderung für die Stromerzeugung zu erhalten. Da es momentan aber viele Bieter für die Ausschreibung gebe und diese mithin überzeichnet sei, sei ungewiss, ob er einen Zuschlag erhalten werde. Ein Zuschlag sei für die Finanzierung des Solarparks jedoch notwendig. Andernfalls könnte er ihn nicht realisieren.

Weitere Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Planung

Seit der Landwirt vor einem Jahr seine Pläne im Rahmen einer Bauvoranfrage im Gemeinderat vorgestellt hatte (wir berichteten), gab es zudem Änderungen des Projekts. So war ursprünglich geplant, den Solarpark auf zwei nicht zusammenhängenden Flächen in Hürnheim und Ederheim auf insgesamt 7,2 Hektar zu bauen. Nun soll die Anlage nur noch 2,3 Hektar groß werden und ausschließlich auf einer Fläche in Ederheim errichtet werden.

Im Ries sind derzeit weitere Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Planung. In Birkhausen wurde im August ebenso ein vorhabenbezogener Bebauungsplan im Zusammenhang mit einer 750-Kilowatt-Anlage beschlossen. Eine andere Freiflächen-Photovoltaikanlage ist in Reimlingen nahe der B25 und den Bahngleisen zwischen Nördlingen und Möttingen geplant; dort geht es um eine Fläche von 1,7 Hektar. (linm)

