Der TSV Nördlingen feiert den ersten Saisonsieg

Plus Für Trainer Andreas Schröter war es ein Arbeitssieg, aber auch ein Spiel, auf dem die kommenden aufbauen sollen. Der kräftige Applaus nach Tor Nummer eins galt Marco Haller nach einem Strafstoß.

Endlich kann der TSV Nördlingen wieder feiern.

Aufgrund einer sehr konzentrierten Leistung, vor allem in der Defensive, hat der TSV Nördlingen, nach zuvor sieben sieglosen Partien, sein Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg verdient mit 2:0 gewonnen. Die Torschützen für die Rieser waren Marco Haller und Manuel Meyer. Vor allem im läuferischen Bereich konnten die Hausherren überzeugen. Trainer Andreas Schröter vertraute auf die erfolgreiche Taktik aus der Aufstiegssaison und stellte auf ein 1-4-4-2-System um. Besonders die beiden Innenverteidiger Nico Schmidt sowie Jakob Mayer boten eine äußerst stabile Vorstellung, dahinter zeigte Torwart Andre Behrens tolle Paraden. Insgesamt dominierten die Hausherren das Spielgeschehen vor 460 Zuschauern im Gerd-Müller-Stadion, wenngleich sie ihre sichere Grundordnung niemals vernachlässigten. In der Mittelfeldzentrale überzeugten Spielgestalter Marco Haller und der zweikampfstarke Jonathan Grimm.

TSV Nördlingen gegen TSV Schwaben Augsburg: Sieg für die Gastgeber am 8. Spieltag

Zu Beginn tasteten sich beide Teams vorsichtig an das Spielgeschehen, zwei Vorstöße über die rechte Seite durch den unermüdlichen Daniel Holzmann brachten bereits einige Unordnung in die Augsburger Defensive. Ein schöner Pass von Kapitän Philipp Buser in den Lauf von Manuel Meyer, der knapp am langen Pfosten vorbei zielte, war ein erstes Ausrufezeichen der Nördlinger Offensive (13.). Ein toller Hackentrick von Alex Schröter fand Buser, sein Abschluss landete bei Torwart Fabio Zeche (18.). Nach einer der wenigen Unachtsamkeiten in der Nördlinger Hintermannschaft tauchte Michael Geldhauser allein vor Keeper Behrens ab, doch dieser parierte souverän (19.). Dann schon die Führung für die Einheimischen: Holzmann startete in der eigenen Spielhälfte eines seiner unvergleichlichen Solis über den gesamten Platz, sein Tempolauf konnte nur durch ein Foulspiel von Constantin Schöttgen im Strafraum gestoppt werden. Schiedsrichter Vinzenz Pfister (Oberbergkirchen) zögerte keinen Moment und entschied auf Strafstoß (24.). Marco Haller, der zuvor dreimal sicher verwandelt hatte, trat an, doch Torwart Zeche ahnte die Ecke und parierte den Strafstoß. Überlegt nahm Haller den abgeprallten Ball auf, umkurvte Zeche und chippte den Ball noch über einen auf der Torlinie liegenden Verteidiger zur umjubelten Führung ins Tor (25.). Szenenapplaus gab es nach einem tollen Haller-Zuspiel auf Manu Meyer, der volley knapp über das Tor zielte. Bei einer kniffligen Strafraumaktion der Hausherren mit Jakob Mayer blieb die Pfeife von Schiedsrichter Pfister stumm, die Gäste monierten auf Strafstoß (28.). Ein Holzmann-Schuss nach Eckball über das Tor war die letzte Szene vor dem Halbzeitpfiff (41.).

Im zweiten Abschnitt drückten die Rieser sofort auf das zweite Tor: Holzmann scheiterte nach Solo erneut an Zeche, der anschließende Buser-Schuss ging knapp vorbei (47./48.). Nico Schmidt klärte in höchster Not vor Geldhauser, während Alexander Schröter, nach tollem Holzmann-Zuspiel, etwas abgedrängt wurde und verzog (50./56.). Für ihn kam anschließend Michi Meir in die Partie, der viele Bälle behaupten konnte und eine gute Leistung zeigte. Wiederum Holzmann zielte, nach Freistoß von Meyer, nur wenige Zentimeter am Kreuzeck vorbei (64.).

Kurios das 2:0: Schwaben Augsburg erhielt am eigenen Fünfmeterraum einen Freistoß, Phillip Baier spielte den Ball Manu Meyer in die Füße, dieser zog ab und der noch abgefälschte Ball schlug unhaltbar für Zeche im Gehäuse ein (75.). Im Gegenzug entschärfte Behrens einen Abschluss von Löw (76.). In der Schlussviertelstunde öffneten die Gäste zwangsläufig ihre Defensive und Nördlingen kam zu guten Gelegenheiten. Doch weder Buser, Haller oder Holzmann konnten mit ihren Abschlüssen für das dritte Tor sorgen. Ein letzter Höhepunkt war ein toller Meir-Schuss, der von Zeche gerade noch zur Ecke geklärt werden konnte (92.). Mit dem Schlusspfiff feierten die Rieser euphorisch ihren ersten Saisonsieg in dieser Bayernligasaison.

Stimme zum Spiel Nördlingen gegen Schwaben Augsburg

Andreas Schröter (Trainer TSV Nördlingen): „Wir haben heute einen Arbeitssieg eingefahren. In diesem Kampfspiel hat meine Mannschaft wieder den Spaß am Verteidigen gelernt. Weil wir sehr gut organisiert waren, hatte Schwaben wenig Ideen in der Offensive. Zudem machten wir heute in der Defensive keinen individuellen Fehler. Vor allem über Daniel Holzmann waren wir brandgefährlich. Mit dem heutigen Erfolg wollen wir unsere Heimstärke aus der vergangenen Spielzeit wiedererlangen. Im nächsten Heimspiel gegen den Jahn Regensburg II möchten wir unbedingt nachlegen.“

TSV Nördlingen: Behrens, Rothgang, Mayer, Schmidt, Geiß, Haller, Grimm, Holzmann (ab 90. Modra), Buser (ab 87. Dammer), Meyer, Schröter (ab 60. Meir).