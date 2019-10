vor 25 Min.

Der Wolf im Schafspelz

„Der Fremde im Haus“ entwickelt sich nach zaghaftem Beginn zu einem fesselnden Psycho-Thriller

Von Toni Kutscherauer

Wer kennt die Konstellation nicht aus Film und Fernsehen: Der Zuschauer vor Leinwand oder Bildschirm sieht das drohende Unheil nahen, muss aber ohnmächtig miterleben, wie eine Person unaufhaltsam und auf direktem Weg ins Unglück rennt. Genau dieses Stilmittels bedient sich das Theaterstück „Der Fremde im Haus“, das im Rahmen des Kulturprogramms der Stadt Nördlingen im Stadtsaal Klösterle zur Aufführung kam.

Darin krempelt die junge Cecily (Sarah Elena Timpe) nach einem Lottogewinn ihr Leben komplett um: sie kündigt ihre Wohnung und verlässt ihren biederen Verlobten Nigel (Markus Baumeister). Hals über Kopf verliebt sie sich in ihren charmanten Nachmieter Bruce (Sasa Kekez), der sich als versierter Weltenbummler gibt und ihre Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer zu stillen bereit scheint. Blind vor Liebe und trotz aller Warnungen ihrer besten Freundin Mavis (Franziska Janetzko) und ihrer Tante Loo-Loo (Johanna Liebeneiner) lässt Cecily sich auf eine Blitzhochzeit ein und zieht mit Bruce in ein abgelegenes „Traumhaus“ auf dem Land, das sie für (zu viel) Geld erworben hat. Doch schon nach kurzer Zeit beginnt das junge Glück zu bröckeln, zumal sich gewisse Auffälligkeiten mehren: Wieso darf Cecily die „Dunkelkammer“ nicht betreten? Was befindet sich in Bruces mysteriöser Kiste? Warum finden sich überall Fläschchen mit Wasserstoffperoxid? Was stimmt mit dem Kaufpreis für das Cottage nicht? Zu alledem häufen sich die jähzornigen Ausbrüche des Ehemannes, der zunehmend zum Kontrollfreak mit cholerischen Zügen mutiert. Ein dunkler Verdacht beschleicht Cecily.

Basierend auf der Vorlage „Love From A Stranger“ von Agatha Christie aus dem Jahr 1936 hat Thomas Rohrer „Der Fremde im Haus“ für die erstmals in Nördlingen auftretenden Theatergastspiele Fürth inszeniert. Dabei zeigt sich, dass die Werke der „Queen Of Crime“ auch heute noch für knisternde Spannung sorgen. So entwickelt sich das Stück nach zwei eher beschaulichen Akten im Stile einer Kriminal-Komödie – denen eine Straffung keineswegs geschadet hätte – mit zunehmender Spieldauer zu einem fesselnden Psycho-Thriller, der die Zuschauer bis zum letzten Moment in Atem hält.

Dies ist vor allem den beiden Hauptdarstellern zu verdanken, welche die schauspielerische Klaviatur des Genres perfekt beherrschen. Sarah Elena Timpe hat ihre euphorisch lebenshungrige Cecily mit der notwendigen Naivität, Unbedarftheit und Gutgläubigkeit ausgestattet. Sasa Kekez als „Wolf im Schafspelz“ wiederum gelingt die Wandlung vom sympathischen Sunny-Boy zum irren Psychopathen geradezu großartig. Es liegt in der Struktur des Stücks, dass die Nebenrollen in den Hintergrund treten, doch setzen Michael Kausch als liebenswerter Gärtner, Norbert Heckner als kriminologisch interessierter Landarzt und vor allem Johanna Liebeneiner als exaltierte Matrone Loo-Loo starke, vornehmlich humoristische Akzente.

Typisch für Agatha Christies Krimis ist es, dass sich der „Thrill“ vor allem im Kopf des Zuschauers abspielt. Folglich kommt auch „Der Fremde im Haus“ ohne Gewaltexzesse und ohne einen Tropfen Blut aus. Trotzdem ist das Publikum permanent elektrisiert, zumal das Geschehen bis zum Schluss immer wieder überraschende Wendungen nimmt. Als am Ende das Licht ausgeht, brauchen die rund 250 gebannten Besucher einen kurzen Moment der Besinnung, bevor sich ein lang anhaltender Applaus mit zahlreichen Vorhängen für die Schauspieler Bahn bricht.

