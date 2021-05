03.05.2021

Der Wolf ist im Ries unterwegs

Plus Das Tier wird auf dem Betriebsgelände einer Bissinger Firma gesichtet und fotografiert. Zuvor wurde auch im Ries ein Wolf abgelichtet. Was der Bauernverband jetzt befürchtet.

Von Simone Bronnhuber, Berthold VEh und JOnathan Mayer und Martina Bachmann

Was für Bilder: In aller Seelenruhe spaziert das Tier über den Hof. Und selbst ein Laie kann erkennen, dass es sich dabei um einen Wolf handelt. Ja, genau. Ein Wolf. Und das mitten in Bissingen. Dort ist das Tier am Montagmorgen auf dem Betriebsgelände der Firma Vitus Rieder entdeckt worden. Das bestätigt Juniorchef Otto Bschorer. Er berichtet: „Ein Mitarbeiter hat es von seinem Kombi aus beobachtet und fotografiert.“ Ganz plötzlich sei der Wolf im Hof gestanden. Der Lagerplatz der Firma befindet sich in Bissingen in Richtung Unterbissingen. Nach kurzer Zeit ist das Tier dann laut Bschorer wieder durch den Zaun in Richtung Kessel verschwunden. „Nachdem das Bild per Whatsapp verschickt wurde, hat es seinen Lauf genommen. Das war schon eine Aufregung. Bislang waren nur Katzen bei uns auf dem Hof“, sagt der Juniorchef und lacht.

