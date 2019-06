vor 58 Min.

Der dritte Vorstoß in die Lese-Landschaft

Bernhard Hampp bringt das Buch „Baden erlesen!“ heraus

Von Ronald Hummel

Nach „Schwaben erlesen!“ und „Bayern erlesen!“ erweitert der Nördlinger Journalist, Autor und Literat Bernhard Hampp seine Erkundung der faszinierenden Welt der Literatur und Leseorte nun um das Werk „Baden erlesen!“, ebenfalls im Gmeiner-Verlag erschienen. Damit lässt sich ein Urlaub oder Ausflug in die Region zwischen Schwarzwald und Rhein, Odenwald und Bodensee um eine Auswahl aus insgesamt 55 Attraktionen erweitern. Straßenkarten im Anhang erleichtern die effektive Planung von Lesetouren.

So hütet das Konstanzer Rosengartenmuseum einen seltenen und überreich illustrierten Schatz, in dem auf 300 Prachtseiten das Konstanzer Konzil von 1414 als „Comic aus dem Mittelalter“ dokumentiert wird. Die Suso-Bibliothek in Konstanz, ebenso wie das Suso-Haus in Überlingen dem Mystiker vom Bodensee gewidmet, erinnert Kinder oft an die Zauberschule Hogwarts aus Harry Potter und auch die Insel der Büchermönche im Museum Reichenau verströmt das zauberhafte Flair eines mittelalterlichen Skriptoriums.

Etlichen überregionalen wie auch lokalen Schriftstellern sind markante Orte gewidmet wie die Burg Meersburg, hinter deren Festungsmauern Annette von Droste-Hülshoff schrieb, das Hesse-Museum sowie das Herrmann- und Mia-Hesse-Haus in Gaienhofen, das Fritz-Mühlenweg-Museum in Allensbach, das Martin-Heidegger-Museum in Meßkirch oder der Scheffel-Themenpfad in Singen, bezogen auf den Autor des historischen Romans Ekkehard, Joseph Victor von Scheffel. Bibliophile Pracht entfaltet sich an regional bedeutsamen Orten wie in Schloss Salem oder dem Fürstlich Fürstenbergischen Archiv mit Hofbibliothek in Donaueschingen; die Museumsdruckerei Revellio in Villingen zeigt den handwerklichen Hintergrund dieser Pracht.

Im Schwarzwald bilden große Einrichtungen die Zentren der Literaturwelt, wie die Badische Landesbibliothek in Karlsruhe und die Universitätsbibliothek mit eigenem Museum, dem „Uniseum“ in Freiburg. Die Freiburger Buchhandlung zum Wetzstein ist eingerichtet wie ein altehrwürdiges Luxushotel, das echte Park-Hotel Post bietet Einblick in signierte Exemplare durchreisender Schriftsteller sowie Büchertürme zum Ausleihen und Tauschen.

In Emmendingen werden im Deutschen Tagebucharchiv tonnenweise Privatgeheimnisse öffentlich gemacht, in der Fauststadt Staufen erinnert man im Gasthaus zum Löwen und dem Stubenhaus an Goethes klassische Figur. Klosterbibliotheken in Oberried, St. Peter auf dem Schwarzwald oder der Stift Neuburg bei Heidelberg bieten prunkvolle historische Atmosphäre, im kleinen Rahmen wird das geistige Erbe einzelner Literaten bewahrt wie Martin Heidegger in Todtnauberg, Marie-Luise Kaschnitz in Bollschweil, der Tschechow-Salon in Badenweiler, das Hebelhaus in Hausen, die Scheffel-Räume in Bad Säckingen, das Melanchtonhaus in Bretten, das Museum Johannes Reuchlin in Pforzheim, das Hansjakob-Museum in Haslach oder das Grimmelshausen gewidmete Simplicissimus-Haus in Renchen sowie das Grimmelshausen-Museum in Oberkirch.

Wie immer schwelgt Hampp weiter über reine Bücher-Bewahranstalten hinaus, beschreibt auch das Auktionshaus Kiefer in Pforzheim, den sagenumwobenen Mummelsee bei Seebach, den Philosophenweg im Umfeld der Universitätsbibliothek Heidelberg, das dortige Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma, den Buchmachermarkt in Mosbach oder den Endinger Büchermarkt. Unzählige wissenswerte Anekdoten und historische Details würzen seine Beschreibungen und lassen die Welt einmal mehr durch die faszinierten Augen des Literaten erleben.