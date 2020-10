vor 19 Min.

Der ganz normale Minigolf-Wahnsinn

Am Berger Tor wird zum dritten Mal der „Ryder Cup“ Innenstadt gegen Außenstadt ausgetragen

Von Robert Milde

Ein bisschen Größenwahn ist ganz normal am Nördlinger Minigolfplatz. Man nimmt sich und den Präzisionssport mit Schläger und Ball nicht immer todernst, sieht den Wettbewerb nicht verbissen, sondern hat im Gegenteil viel Spaß an der Sache. Unter diesen Umständen ist es in Ordnung, dass das neben der Stadtmeisterschaft wichtigste Turnier am Berger Tor reichlich unbescheiden „Ryder Cup“ heißt – genauso wie das wichtigste Golfmannschaftsturnier zwischen den besten Golfern Europas und den Vereinigten Staaten.

Übernommen hat man nicht nur den Namen, sondern auch die Wettbewerbsform. Gespielt wird nämlich im sogenannten „Matchplay“, zuerst in Zweierteams, dann im Einzel. Dabei wird an jedem der 18 Löcher ein Punkt ausgespielt, den das Zweierteam (bzw. der Spieler) mit weniger Versuchen erhält. Das Gesamtergebnis auf den 18 Bahnen spielt keine Rolle.

Je 14 Akteure in den beiden Mannschaften

Was im großen Golf Europa gegen USA heißt, lautet beim Nördlinger Ableger Innenstadt gegen Außenstadt. Je 14 Akteure gingen für ihre Mannschaften bei der dritten Auflage des Turniers auf die Bahnen, gewonnen hat zum zweiten Mal die Innenstadt um Teamkapitän Ralf Kluge, die nach den drei Runden mit 17:11 Punkten die Nase vorn hatte. Die Außenstädter, deren Mannschaft Bernd Sandmaier zusammengestellt hatte, gratulierten neidlos zur guten Leistung und versprachen Revanche im kommenden Jahr.

Erstmals verliehen wurde dem Gewinnerteam ein silberfarbener Pokal – der Original-Ryder Cup-Trophäe nicht unähnlich, aber dann doch eine Nummer kleiner und vermutlich bei Ebay-Kleinanzeigen erstanden. Denn zu einem Sponsor wie dem britischen Saatguthändler Samuel Ryder hat es bei der Nördlinger Minigolf-Version trotz allen Selbstbewusstseins dann doch noch nicht gereicht.

