Der Historische Markt in Oettingen wird abgesagt.

Der Verein, der den Historischen Markt in Oettingen ausrichtet, teilt die Absage mit. Nun werde der Markt für das kommende Jahr geplant.

In diesem Jahr keinen wird es keinen Historischen Markt in Oettingen geben. Die Absage des Marktes 2021 teilte der Vorstand des ausrichtenden Vereins Historischer Markt Oettingen e. V. nun mit, die Entscheidung habe man bereits im Dezember 2020 getroffen, heißt es.

“Es war eine schwere, aber notwendige und konsequente Entscheidung. Nach wie vor bestimmt das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen unser aller Leben. Auch von Seiten der Regierung wird klar kommuniziert, dass Großveranstaltungen erst wieder bei einer ausreichenden Immunität in der Bevölkerung sicher abgehalten werden können”, kommentiert Christoph Schaffer, Vorstandsvorsitzender des Vereins, die Entscheidung laut der Mitteilung.

Der Historische Markt in Oettingen soll 2022 stattfinden

Man habe vollstes Verständnis für diese Entscheidung der Regierung, so heißt es, und die Vereinsvertreter hoffen, durch die Absage des Marktes 2021 einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten zu können. Der Vereinsvorstand beginne nun mit den umfangreichen Vorbereitungen für den nächsten Historischen Markt, der dann wieder im zweijährigen Turnus und am gewohnten Wochenende nach Christi Himmelfahrt - also vom 27. bis 29. Mai 2022 - stattfinden soll.

Der Verein bestätigt zudem, dass bereits erworbene Tickets und Gutscheine ihre Gültigkeit bis zum nächsten Historischen Markt behalten. Detaillierte Informationen dazu sind auf www.historischermarkt-oettingen.de zusammengefasst. (pm)

