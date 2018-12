06:29 Uhr

Der junge Krippenarchitekt aus Hainsfarth und seine Werke

Lars Stolz mit Krippenbau-Meisterin Irmi Mebert vor seiner neuesten Krippe in der Alten Schranne, die heuer in 135 Arbeitsstunden entstand.

Lars Stolz baut mit 14 Jahren perfekte Weihnachts-Szenerien. Eines seiner Werke ist gerade in der Alten Schranne in Nördlingen zu sehen.

Von Ronald Hummel

An diesem Wochenende geht die große traditionelle Krippenausstellung in der Alten Schranne in Nördlingen zu Ende, für die manche Touristen von weither anreisen, um sich auf unnachahmliche Art in Weihnachtsstimmung versetzen zu lassen. Zwei der Modell-Szenerien um die Heilige Familie stammen von dem 14-jährigen Lars Stolz aus Hainsfarth; ein offizieller Tiroler Bewerter von Meisterkrippen zeigte sich vor wenigen Tagen bei einem Besuch in der Schranne völlig begeistert angesichts der Werke des 14-Jährigen.

Sein Talent wurzelt in einer besonders ausgeprägten Eigenheit: „Ich war schon als Kind auf alles um mich herum sehr neugierig“, sagt Lars Stolz. So sah er der Schäferin oder dem Schreiner am Ort über die Schulter, legte sich Bienenkörbe als Hobby-Imker zu. Als die Hainsfarther Krippenbauerin Irmi Mebert 2016 in Tirol ihre Ausbildung zur Krippenmeisterin absolvierte, wollte er unbedingt einen Kurs in ihrer Werkstatt machen. Von Anfang an fiel ihr seine bodenständige, vielseitige Begabung auf, die vom Kuchen backen bis zum Steckdosen reparieren reicht – und eben zum Krippen bauen.

Seine Modelle sind genau geplant

„Es ist ein großes Vergnügen, mit ihm zu arbeiten und zu erleben, was in solch einem jungen Menschen schon alles stecken kann“, freut sich Irmi Mebert. Lars beschreibt, wie professionell er unter ihrer Anleitung vorgeht: „Zuerst muss ich festlegen, was zum Modell dazu gehört, also L-förmiges Bauernhaus, Heuaufzug oder seitlicher Unterstand der Hirten; dann entscheide ich, auf welche Figurengröße alles ausgerichtet wird.“ Nun skizziert er einen Plan auf, den er immer wieder optimiert.

Als Grundlage modelliert er aus Styrodur-Platten, einer formfesten Art von Styropor, die Landschaft. Aus dem selben Material setzt er das Haupthaus mit Platten zusammen. Zum Teil werden Platten mit einem Relief, das wie Naturstein unter abbröckelndem Putz anmutet, aus Gips selbst gegossen und in Bruchstücken eingebaut. In die Hauptgebäude sind übrigens Spieluhren integriert, die „Stille Nacht“ erklingen lassen. Holzgerüst, Dachboden, Holzkranz, Stadel und Hirtenunterstand folgen als Nächstes, dann werden die Steinteile mit Krippenmörtel verputzt, den Irmi Mebert selbst anrührt.

Er hat schon Pläne für seine nächsten Krippen

Irmi und Thomas Mebert betreiben schon seit 1995 ihren Krippen-Stand auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt; das Krippen-Handwerk führen sie nebenberuflich aus. Sie haben Lars Stolz beigebracht, dass für den perfekten Stil der urig wirkende Mittelweg zwischen akkuratem, geradlinigem Modellbau und ruinenartigem Verfall ideal ist. Für uralt wirkende Patina wird das Holz gebeizt, Dachschindeln spaltet man von Holzscheiten ab. Zum Schluss wird die Landschaft vollendet, feines Geäst mit getrockneten Pflanzen wie Schafgarbe zu Bäumen gemacht, der Flusslauf aus Kork geformt und mit „Modellbauwasser“ gefüllt, einem halbfesten Gel. Für die unsichtbaren Leitungen zum Lagerfeuer der Hirten und anderen Lichtquellen bohrte Lars bereits feine Löcher.

Derzeit geht er Irmi und Thomas Mebert in der Krippenausstellung zur Hand, die samstags von 11 bis 20 und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet ist. Lars Stolz denkt schon wieder weiter. Er will künftig eine orientalische Krippe oder auch einmal eine der originellen Laternen-Krippen in Angriff nehmen.

