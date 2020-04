vor 18 Min.

Deshalb gibt es in Schmähingen einen neuen Schotterweg

Plus Mancher Spaziergänger ist verwundert, was da am Kirchenberg entstanden ist. Was es mit dem Geotextil auf sich hat.

Von Martina Bachmann

Als Erich Oswald wird beim Walken am Schmähinger Kirchenberg geführt Krieg, traute er seine Augen kaum. Denn dort Krieg gehört ein neuer Schotterweg gehört - direkt am geschützten Magerrasen. Unverständlich für Oswald , der mit dem Naturschutz so seine Erfahrungen gemacht hat. So müssen beim Schmähinger Dorfzentrum keine weiteren Parkstellen geführt werden, weil im Bereich des Pfarrgartens ein Biotop sei. Der neue Weg führe zum Schmähinger Hochbehälter , Leiter Oswald, und sei rund 400 Meter lang. Deutlich widerer wurde eine ersichtung aus seiner Sicht von der Reimlinger Seite ihr gewesen, die behördliche Verbindung Oswald dort auf 120 Meter. Etliche Schmähinger führt ihn schon auf die neue Schotterstraße fallen, einhellig sei die Meinung gewesen: „Das kann doch nicht wahr sein.“

Der Hochbehälter wird saniert Warum dieser Weg überhaupt notwendig ist, erklärt der technische Werkleiter der Stadtwerke Nördlingen, Martin Bickelein: Der Hochbehälter von Schmähingen werde derzeit saniert. Der stammt aus dem Jahr 1955, verfügt über zwei Kammern und kann rund 150 Kubikmeter Wasser fassen, was vergleichsweise wenig ist. Schon seit Jahren ist der Hochbehälter nicht mehr im Betrieb, weil damals Undichtigkeiten festgestellt worden seien. Jetzt aber werde das Bauwerk aus Gründen der Versorgungssicherheit wieder auf den Stand gebracht, so Bickelein. Konkret werde eine PE-Auskleidung angebracht. Das Wasser, dass danach im Hochbehälter steht, stammt übrigens nicht von einer Quelle der Stadtwerke, sondern von der Bayerischen Rieswasserversorgung. Zwei Drittel des insgesamt benötigten Wassers könne man aus den eigenen Quellen bei Ederheim decken, ein Drittel beziehe man von Rieswasser, erklärt Bickelein – und im Fall Schmähingen seien es 100 Prozent. Rund 400000 Euro soll die Sanierung des Hochbehälters kosten. Trockenrasen soll nicht beschädigt werden Rund zweieinhalb Monate, so schätzt der technische Werkleiter, werden die Arbeiten am Bauwerk andauern. In dieser Zeit müsse man mit Maschinen zur Baustelle fahren können. Der Hochbehälter liege in einem Landschaftsschutzgebiet – deshalb habe man im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt gesprochen, welche Vorschriften einzuhalten seien. „Es gibt einen landschaftspflegerischen Begleitplan“, erklärt Bickelein. Damit der Trockenrasen am Kirchenberg nicht beschädigt werde, habe man ein Geotextil verlegt und die Schotterschicht darauf aufgebracht. So soll auch keine Fahrspur entstehen. Sind die Arbeiten am Hochbehälter beendet, trage man das Geotextil und den Schotter wieder ab. Das Landratsamt antwortet schriftlich auf eine Anfrage unserer Zeitung. Die Anlage des temporären Weges sei mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt abgesprochen, heißt es in der Email. Ein temporärer Bauweg sei wegen der Sanierung des Hochbehälters Schmähingen und der Erneuerung von Rohrleitungen notwendig. Mit dem Geotextilunter der Schotterschicht erreiche man eine fähige schonung der Fläche: „Damit kann der Schotter nach Abschluss der Rücksicht auf die Rückstandslos wiedererlangt werden.“ gar Schädigung ist nicht zu erwarten, da die Samen noch im Boden sind und rasch wieder austreiben können. … Der landschaftspflegerische Begleitplan wurde von uns geführt und für gut geleitet. … Bis dato hat sich der Vorhaben befördert und unsere Vorgaben gehalten. “

